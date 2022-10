Dimensione Bagno Carugate, contro la Valbruna Bolzano arriva il primo stop stagionale

Nettissimo successo per 77-55 di Acciaierie Valbruna Bolzano sulla Dimensione Bagno Carugate nel match valido per la seconda giornata del Girone Nord del campionato di Serie A2 di Basket femminile.

Per le bolzanine partita dominante di una Nasraoui da 24 punti, assoluta protagonista del successo con la straniera Jurhar (19). Diotti sempre molto produttiva per Carugate con 15 punti, ma non bastano per le lombarde: primo stop stagionale.

La cronaca - partita mai in discussione con Bolzano che chiude la prima frazione con +7, 19-12 il parziale. Parziale che aumenta a +10 all'intervallo lungo. Nel terzo quarto la Valbruna piazza un parziale di 18-11 e di fatto chiude il match. Il quarto finale serve solo a cesellare il punteggio

Il tabellino di Acciaierie Valbruna Bolzano - Dimensione Bagno Carugate 77 - 55 (19-12, 33-23, 51-44, 77-55)

ACCIAIERIE VALBRUNA BOLZANO: Nasraoui* 24 (6/9, 3/5), Giordano 4 (2/4 da 2), Scordino, Boccalato* 10 (3/5, 1/4), De Marchi* 7 (1/3, 1/1), Cela 6 (3/9, 0/1), Fabbricini 1 (0/0, 0/0), Santoro, Marcello, Schwienbacher* 6 (1/3, 1/1), Jurhar* 19 (3/12, 2/3) Allenatore: Pezzi A.

Tiri da 2: 19/48 - Tiri da 3: 8/16 - Tiri Liberi: 15/22 - Rimbalzi: 52 18+34 (De Marchi 13) - Assist: 9 (De Marchi 5) - Palle Recuperate: 11 (De Marchi 3) - Palle Perse: 13 (Giordano 3)

DIMENSIONE BAGNO CARUGATE: Belosevic* 2 (0/3, 0/2), Usuelli 9 (4/7, 0/1), Diotti* 15 (6/10, 0/1), Osmetti NE, Cassani* 8 (1/4, 2/4), Andreone, Nespoli* 3 (1/2, 0/1), Khozobashiovska 8 (3/6, 0/1), Faroni 4 (0/4, 1/3), Baiardo* 6 (1/4, 1/6) Allenatore: Colombo A

Tiri da 2: 16/40 - Tiri da 3: 4/20 - Tiri Liberi: 11/20 - Rimbalzi: 34 11+23 (Usuelli 8) - Assist: 4 (Diotti 1) - Palle Recuperate: 6 (Faroni 2) - Palle Perse: 15 (Belosevic 3) Arbitri: Rodi M., Vicentini E.

LA DIRETTA YOUTUBE DEL MATCH