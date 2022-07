Serie A2 femminile, nuovo centro per Carugate: ingaggiata Ivona Kozhobashiovska

La Dimensione Bagno Carugate annucia di aver raggiunto l'accordo con il centro della Macedonia del Nord, 21 anni per 185 cm di altezza, Ivona Kozhobashiovska . La Kozhobashiovska la scorsa stagione ha militato nelle file della Dinamo Sassari in A1, dove ha potuto allenarsi e fare esperienza con atlete di altissimo livello quali la americana Shepard e la croata Skoric.

In doppio tesseramento ha giocato anche in serie B a Alghero, società che l’ha formata negli ultimi 5 anni, dove ha ottenuto una significativa media, 13.1 punti partita.

Per la prima volta fuori dalla Sardegna, e per la prima volta con un ruolo importante in A2, Ivona ha la grossa chance di disputare il campionato forse più competitivo in Italia, e mettere in mostra le sue doti di cestista. Parla correntemente italiano, macedone e croato, diplomata in Italia, ma ancora con il cuore in Macedonia, dove attualmente partecipa ad uno stage con la Nazionale maggiore macedone.

Ivona Kozhobashiovska arriverà a Carugate a fine Agosto direttamente da Skopje, per unirsi al gruppo nel giorno del raduno.