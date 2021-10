Serie A2 Femminile, continua il volo del Sanga Milano: battuta Treviso 38-56

Continua la striscia positiva del Sanga Milano che batte a domicilio la Nuova Pallacanestro Treviso con una partita in pieno controllo e conserva la testa della classifica del Girone Nord di Serie A2 a punteggio pieno.

"Polveri bagnate per una vittoria importante che ci mantiene in testa alla classifica grazie a una difesa saracinesca che sta diventando il nostro marchio di fabbrica - sottolinea a fine gara coach Pinotti - Le statistiche non sono molto corrette e mi spiace perché sono dati importanti che normalmente ci dicono molto. Ora testa a sabato prossimo quando riceveremo la visita di Alpo Villafranca. Sarà un ottimo test per misurare le nostre ambizioni".

La partita - Podolife che parte meglio con un parziale di 7-2 ispirato da Degiovanni ma le milanesi non perdono però la calma ed è Madonna a trovare i cinque punti che valgono il -1. Inerzia della partita che cambia con il Sanga che trova il primo vantaggio sul 8-9 grazie a Guarneri mentre Vida erge una diga sotto il proprio canestro. Proprio la lunga serba, insieme alla solita Madonna, ispira la fuga Orange che vale il 12-18 alla prima sirena.

Il secondo quarto parte a punteggio bassissimo con le pardoni di casa che riempiono l’area e riescono a rallentare il tentativo di fuga delle milanesi. Primo squillo del quarto che arriva dopo sei minuti grazie alla tripla di Beretta che regala il primo vantaggio in doppia cifra per le Orange (15-25); primo tempo si conclude quindi sul 17-28 senza particolari emozioni.

Dopo la pausa lunga parte forte il Sanga con un parziale di 8-2 in cui vanno a punti quattro quinti dello starting five. Ponte Casa D’Aste ormai in controllo della partita grazie anche ai 5 punti consecutivi di Novati che portano il punteggio sul 23-43. Treviso si gioca la carta della zona ma il risultato senza particolare effetto e così il terzo parziale si chiude sul 25-45.

L' ultima frazione non ha molto da dire con Treviso che cerca di rendere meno amaro il punteggio e Milano che può gestire fino alla sirena quando il tabellone recita 38-56 per il Sanga.

Il tabellino ufficiale di Podolife Nuova Pallacanestro Treviso-Il Ponte Casa D'Aste - GBC Sanga Milano 38-56. Parziali:

Podolife Nuova Pallacanestro Treviso: Degiovanni E. 7 Beraldo F. 0 Gini A. 0 Moravcikova A. 13 Volpato M. 5 Zagni C. ne Diodati V. (C) 6 Vaidanis G. 2 Battilotti M. 2 Zecchin G. 2 Zennaro A. 0 Merlini A. 1

Il Ponte Casa D'Aste - GBC Sanga Milano : Di Domenico 3, Novati 15, Beretta 7, Laube 4, Penz 2, Guarneri 4, Vacchelli, Rapetti, Angelini , Vida 10, Madonna 11