Serie A2 femminile, il Sanga Milano a Villafranca in cerca del pass per la semifinale

Match point a disposizione de Il Ponte Casa D’Aste che nella trasferta di domani in casa di Alpo (ore 20.30) si giocherà l’opportunità di raggiungere per il secondo anno consecutivo le semifinali playoff.

Le Orange arrivano da un’ottima gara 1 in cui la difesa e il gioco di squadra hanno garantito alle milanesi la vittoria su una Alpo che ha dimostrato però grande carattere. Non sarà quindi una partita semplice, per le venete Gara 2 rappresenta l’ultima opportunità per allungare la propria stagione e a questa motivazione si sommare il vantaggio di giocare in casa. E se il Sanga ha mostrato di potersi affidare alle proprie giocatrici più esperte per gestire le fasi più concitate del match, con Madonna e Zelnyte capaci di prendersi tiri molto pesanti in gara 1, per Alpo la top scorrer Marangoni vorrà ritagliarsi un ruolo più importante rispetto a quello avuto nella prima partita della serie.

Laura Zelnyte prima della partita ha dichiarato “La serie non è finita, Gara 2 la vincerà chi avrà più forza e pazienza vista l’alta intensità con cui si gioca a questo punto della stagione, dovremo farci trovare pronte anche perché loro giocheranno in casa e questo renderà la partita ancora più impegnativa”