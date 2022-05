Sanga Milano, al PalaGiordani il primo match point per le finali playoff

I tifosi del Ponte Casa D'Aste Sanga Milano contano le ore in attesa di Gara 2 delle semifinali playoff. Una partita che per il Sanga può valere la seconda qualificazione consecutiva alle finali promozione. Un doppio match point che le Orange hanno conquistato con merito andando a vincere sul campo dell'imbattuta Crema Gara 1.

La partita sarà sicuramente intensa con le cremasche che non possono sbagliare per poter allungare la stagione e riportare la serie al PalaCremonesi mentre le Orange potranno giocare sapendo di avere comunque due match point a disposizione e il calore del proprio pubblico pronto a spingerle.

Elisabetta Penz a poche ore dal match dichiara "Da Gara 2 mi aspetto una Crema che lotterà con le unghie e con i denti. Loro sono una squadra aggressiva di natura, ma starà a noi non farci intimorire e provare a giocarci il tutto per tutto. Anche noi non abbiamo mai mollato la presa durante il campionato e ci siamo rivelate più dure di quanto ci aspettassimo anche nelle partite più difficili".

"Non sarà facile, nè scontato - conclude Penz - ma ci faremo trovare sicuramente pronte! Il tifo di Gara 1 è stato eccezionale! Tanti fedelissimi sono venuti fino a Crema, ma la partita di Mercoledì avrà forse ancora più bisogno di sostenitori! Abbiamo bisogno di tutti, grandi e piccini, per riempire il palazzetto e mettere anche in tribuna la stessa energia che noi metteremo in campo per farli divertire! Promesso!"

L'appuntamento è quindi per Mercoledì 18 maggio, palla a due alle ore 21, al PalaGiordani di Via Cambini. La partita verrà inoltre trasmessa in diretta sul canale Youtube del Sanga