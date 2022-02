Serie A2 femminile, Il Ponte Casa D'Aste Sanga Milano pronto per la gara con Bolzano

Il Ponte Casa D'Aste Sanga Milano scalda i motori in vista della trasferta che stasera la vedrà protagonista del match contro l'Acciaieria Valbruna Bolzano. Partita importante per la classifica di entrambe le squadre con le Bolzanine che possono ancora rientrare nel discorso playoff e che vogliono staccare il gruppo delle ultime quattro del girone.

Le Orange dal canto loro sono a quattro punti dal quarto posto e vogliono confermare il buon inizio di questo 2022. La partita aprirà una settimana intensa per il Sanga che giocherà tre partite in 7 giorni visto l'impegno infrasettimanale a Torino per il turno di recupero.

Elisabetta Penz alla viglia dell'incontro dichiara: "Ci aspetta una lunga trasferta. non sarà una partita facile perché Bolzano è una buona squadra e non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno".

E ancora: "L'andata contro di loro è andata molto bene, ma oggi sono una squadra molto diversa, si sono da poco rinforzate con due innesti, Guilavogui e Hernandez Pepe, due ottimi acquisti che innalzano il livello del gioco".

"Forse quello che ci è mancato finora è stato trovare una nostra identità ben precisa - conclude la Penz - dettare il nostro ritmo senza "alzarci" o "abbassarci" a quello degli altri. Spero che questo girone di ritorno ci serva per

consolidare questa nostra identità in vista dei playoff".