Serie A2 femminile, Sanga Milano ci siamo: sabato 30 aprile scattano i Playoff

E' questione di ore ormai per il Ponte Casa D'Aste Sanga Milano che sabato 30 aprile, alle ore 18 sul parquet amico del PalaGiordani darà il via ai propri playoff. Per conquistare la semifinale le Orange dovranno vincere due partite contro la Mep Pellegrini Alpo potendo contare sul fattore campo.

La sfida si presenta tra le più interessanti del primo turno essendo coinvolte due squadre che nella stagione regolare sono state capace di vincere l'una in casa dell'altra in partite estremamente equilibrate. Il Sanga arriva a questi playoff forte di una seconda parte di stagione giocata ad altissimi livelli in cui è riuscita a risalire la classifica andando a conquistarsi il vantaggio del fattore campo arrivando addirittura a sfiorare il terzo posto.

Alpo rimane avversario temibile e individuata come una delle possibili mine vaganti in questa off-season potendo contare su importanti individualità tra cui la top-scorer del girone Sofia Marangoni capace di segnare quasi 18 punti a partita, Elisa Mancinelli prima nella classifica delle palle recuperate dell'intera A2. A loro si aggiungono la capacità realizzativa di Packovski oltre all'esperienza di Nene Diene.

"Nei Playoff cambia l'impatto emotivo di ogni singola partita e si riduce il margine d'errore", spiega Capitan Guarneri alla vigilia del match.

"Alpo non è un avversario da sottovalutare e in genereale sappiamo che non ci sono squadra da prendere sottogamba ai playoff. Sappiamo che possono metterci in difficoltà, ma anche noi abbia le nostre armi. Arriviamo agguerrite a questa off-season e abbiamo ben chiari quali sono i nostri obiettivi " ha concluso Guraneri.