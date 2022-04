Serie A2, big match per il Sanga Milano al PalaGiordani arriva Udine

Match di alta classifica, una costante per il finale di Stagione de Il Ponte Casa D'Aste che domani, Sabato 2 aprile alle ore, ospiterà al PalaGiordani Udine per un match che vale il secondo posto in classifica.

All'andata a vincere furono le friulane con il Sanga che seminò molto per poi non riuscire a raccogliere andando a sbagliare tanti tiri ben costruiti e non arrivando a vincere un match passato per lunghi tratti facendo corsa di testa. Un girone dopo molto è cambiato, e se Udine ha mantenuto con costanza un posto tra le prime quattro della graduatoria, il Sanga in fiducia vista la serie di dieci vittorie consecutive si

vuole regalare una sera da seconda classifica.

Le orange potranno contare finalmente su un PalaGiordani pieno, viste le nuove normative che riportano la capienza al 100% dell'impianto (rimane l'obbligo di indossare mascherine Ffp2 e di essere in possesso di "Green pass rafforzato". La partita sarà trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube del Sanga.

Susanna Toffali alla vigilia del match dichiara: "Arriviamo alla partita cariche e concentrate, con l'idea di avere tutti i mezzi per poter far bene. Fino ad ora abbiamo giocato un girone di ritorno decisamente positivo, e l'innesto di Laura Zelnyte può solo che essere d'aiuto alla causa. Ci aspetta una sfida tosta sia sul piano tecnico che su quello fisico. Udine è una squadra che fa della difesa e dell'aggressività i suoi punti di forza, e contro la quale non è permesso avere cali di concentrazione".