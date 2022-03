Serie A2 femminile, per il Sanga Milano il big match contro l'Autosped Castelnuovo Scrivia

Sarà il PalaGiordani ad ospitare il match di cartellone del girone nord della serie A2, protagoniste le tigri del Ponte Casa D'Aste Sanga Milano che se la vedranno con le "giraffe" di Castelnuovo Scrivia. Una partita che vale un posto tra le prime quattro della graduatoria, risultato che permetterebbe di giocare con il fattore campo a favore il primo turno di Playoff.

All'andata a vincere furono le piemontesi che si imposero con il punteggio di 66-56, dato da tenere di conto visto che, guardando la classifica, gli scontri diretti potrebbero avere un ruolo importante nella determinazione della classifica. Un match importante e difficile per le ragazze di coach Pinotti che a differenza dell'andata arrivano all'incontro forti di una straordinaria striscia di vittorie consecutive.

Paola Novati alla vigilia del match dichiara: "Siamo in un periodo molto positivo, abbiamo trovato in nostro equilibrio e questo deve essere il nostro punto di forza sabato con Castelnuovo. Sappiamo che ci aspetta un match difficile e soprattutto molto fisico e per questo dovremo essere brave a cogliere tutte le opportunità che si presenteranno durante la partita per "punirle".

"Né noi né loro siamo le stesse del girone di andata - prosegue Novati - loro hanno avuto dei cambiamenti importanti nell'ultimo mese mentre noi come dicevo prima abbiamo trovato il nostro equilibrio come squadra. Dovremo essere brave a impostare il nostro ritmo partita e giocare essendo consapevoli ad ogni possesso che siamo due squadre dello stesso livello"