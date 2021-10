Serie A2 Femminile, il Sanga con Bolzano cerca il tris. Pinotti: "Abbiamo voglia di continuare a stupire"

Dopo la bella vittoria in terra vicentina è tempo di tornare al PalaGiordani per le ragazze de Il Ponte Casa D'Aste - GBC Sanga Milano che cercheranno la terza vittoria consecutiva sfidando Bolzano. La partita inizierà alle ore 18 e sarà possibile vederla in diretta streaming sulla pagina facebook del Sanga.

Le bolzanine arriveranno a Milano forti della prima vittoria stagionale ottenuta contro Mantova al termine di una partita decisa solo negli ultimi minuti e in cui si sono fatte notare in particolare la playmaker olandese Karin Kuijt capace di segnare 10 punti con un ottimo 2/3 dall'arco e di Allegra Botteghi che ha sfiorato la doppia doppia mettendo a referto 8 punti e 11 rimbalzi. A queste si è aggiunge la grande esperienza di Liliana Miccio che nell'ultima stagione ha sfiorato i 14 punti di media tirando con il 44% dal campo e l'83% dalla lunetta.

A poche ore dal match coach Franz Pinotti dichiara: "Bolzano arriva a Milano forte della sua prima e brillante vittoria con Mantova di settimana scorsa. Ha giocatrici d’esperienza che conoscono questo campionato. Noi abbiamo iniziato con il piede giusto e abbiamo tanta voglia di continuare a divertirci e stupire. In settimana abbiamo lavorato duramente per questa partita. Serve rimanere sul pezzo per 40 minuti, sempre, con pervicace determinazione".