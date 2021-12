Serie A2 femminile, il Sanga Milano chiude l'anno nel derby con il Brixia Brescia

Si chiuderà con un derby l'ottimo 2021 de Il Ponte Casa D'Aste Sanga Milano che sabato giocherà contro la RMB Brixia Brescia. Le bresciane sono protagoniste di una stagione brillante come dimostra il terzo posto in classifica frutto di 8 vittorie e una sola sconfitta

Per le orange la partita risulta importante per rimanere a ridosso delle prime quattro posizione e chiudere al meglio un anno solare importante che ha visto le milanesi giocarsi non più tardi di sei mesi fa la finale promozione. Tanta curiosità anche per il ritorno al PalaGiordani di Susanna Toffali che dopo aver iniziato la stagione in A1 torna a calcare il parquet che l'ha vista protagonista a partire dal 2018.

Interessante la lotta sotto canestro con la sfida tra le due migliori rimbalziste del girone, nell'ultima giornata infatti la pivot francese Angelina Turmel ha superato in classifica la Orange Vida: con la prima che sta tenendo una media di 12,9 rimbalzi contro quella di 12,6 della centro Serba in forza al Sanga. Turmel è anche la miglior realizzatrice delle bresciane garantendo alle bianco-blu ben 17 punti a gara.

Tay Madonna alla vigilia del match dichiara “Brixia è una squadra giovane ma molto intensa e lo saranno per 40 minuti. Noi dovremo essere brave a mantenere la stessa intensità! Dovremo dimostrare di essere una squadra all’altezza delle big del campionato fino ad ora! Sicuramente l’arrivo di Susanna Toffali ci permetterà di rendere il gioco più fluido e più rapido”.

La partita sarà inoltre l'occasione per festeggiare il Natale grazie anche ad oltre una cinquantina di regali offerti da sponsor e amici del Sanga, mentre l'intero ricavato della partita sarà destinato alle attività del Sanga Baskin, la formazione di Pallacanestro Inclusiva del mondo Orange. Sarà possibile inoltre seguire la partita al link