Serie A2 femminile, il Sanga Milano contro Mantova per allungare la striscia positiva

Dopo la bella vittoria in terra veronese il Ponte Casa D'Asta Sanga Milano si appresta a tornare a calcare il parquet amico del PalaGiordani dove affronterà un avversario sicuramente ostico come il San Giorgio Mantova.

Partita da affrontare con grande determinazione e le ragazze di coach Pinotti lo sanno bene visto anche il match di andata che fu una vera e propria maratona conclusa solo dopo quattro tempi supplementari e che vide gioire proprio le mantovane.

Un girone dopo molto è cambiato e il Sanga adesso arriva al match forte della vittoria con Alpo e dopo aver ufficialmente riagganciato il quarto posto in classifica grazie alla sconfitta di Castelnuovo Scrivia proprio contro Alpo nel match di recupero che si è giocato mercoledì prossimo.

Una partita importante contro un'avversario che potrà contare su giocatrici di gran livello come Llorente che si sta confermando come una delle migliori rimbalzisti del girone oltre a essere una pericolosa realizzatrice come dimostra la sua media di 16 punti a partita.

Silvia Viviani alla vigilia del match dichiara: "Mantova è una squadra che ha sicuramente in Monica e Llorente i due punti di forza maggiori, non dobbiamo lasciarci trascinare dal loro ritmo ed entusiasmo come successo invece nella partita di andata"

E ancora: "Né noi né loro siamo quelle di qualche mese fa, dobbiamo essere capaci di fare il nostro gioco e soprattutto essere solide in difesa come abbiamo dimostrato con Alpo e anche con Crema" .

L'appuntamento è per domani al PalaGiordani, inizio alle ore 18. Per la prima volta dopo le recenti restrizioni il palazzetto potrà essere riempito al 60% della capienza: non sono previste prenotazioni per l'acquisto dei biglietti. Gli appassionati potranno inoltre assistere al match dal canale youtube del Sanga Milano.