Sanga Milano, il Big Match con Crema per chiudere la regular season

Si chiuderà con una super-sfida la regular season del Ponte Casa D'Aste Sanga Milano che sabato 23 aprile nell'ultima giornata proverà a macchiare la stagione perfetta del Parking Graf Crema. Match quindi molto atteso anche perché se Crema oltre a essere imbattuta vanta il miglior attacco e la miglior difesa il Sanga è la secondo attacco e la seconda difesa del torneo.

Non sorprende quindi che all'andata siano stati necessari i tempi supplementari per stabilire una vincitrice, in una partita in cui le Orange dopo una brutta partenza hanno avuto la forza di rimontare e gestire una partita equilibrata contro la corazzata del girone.

Al PalaGiordani fu D'Alie a guidare l'attacco delle Blu, e in effetti la campionessa del 3X3 è sicuramente tra le giocatrici più temibili dell'intero girone. Oltre che per il prestigio della partita, il Sanga sarà motivato dalla classifica: vincere vorrebbe dire avere la certezza del terzo posto mentre in caso di sconfitta bisognerà guardare al risultato di Brescia.

"Ci siamo preparate bene come sempre, Crema è imbattuta ma avendo questa grande sfida ci aiuta già ad entrare in clima playoff dove ogni partita sarà decisiva", spiega Arianna Beretta in sede di presentazione della Partita.

L'ala Orange ha poi sottolineato come il match sia "importante perchè in primis può cambiare gli accoppiamenti dei quarti di finale e poi anche a livello mentale arrivare ai playoff avendo vinto contro la prima delle classe sarebbe un ulteriore carica di energia, ci proveremo".