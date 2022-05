Serie A2 femminile, è tempo di semifinali: Sanga Milano a Crema per Gara 1

Alla fine è arrivata quella che forse la serie più attesa per il Ponte Casa D'Aste Sanga Milano che si dovrà confrontare con quella Crema che in questa stagione non ha ancora conosciuto la sconfitta. Una sfida di altissimo livello tecnico tra due squadre che anche in stagione regolare hanno dimostrato di poter dar vita a delle partite molto emozionanti.

Una sfida che l'anno scorso si è tenuta al primo turno con il Sanga che vincendo da sfavorita sul campo di Crema si è lanciata nella propria cavalcata verso le finali playoff. Entrambe le squadre sono cambiate molto da quella serie ma il risultato dello scorso anno contribuisce a mettere pepe su una serie che si preannuncia molto interessante.

Entrambe le squadre vantano difese estremamente solide in grado risolvere anche le situazioni più difficili con il Sanga che si è contraddistinto per la sua capacità di creare attacco in maniera collettiva mentre Crema, nelle situazioni più dure può affidarsi all'esperienza delle singole, prima tra tutte D'Alie che viaggia alla media di 15 punti e 5 assist a gara.

Alla vigilia del match capitan Guarneri dichiara: "Crema non ha ancora commesso un passo falso, sono loro che hanno tutto da perdere e noi possiamo permetterci di giocare più tranquille. Abbiamo dimostrato di poter giocare contro di loro e dobbiamo imparare dai nostri errori nelle partite precedenti, saranno i dettagli a fare la differenza".

"Ci siamo allenate con tanta intensità per prepararci ai loro ritmi e abbiamo cercato di mettere a posto i nostri errori, credo che tutte abbiano la testa giusta per questa serie e siamo concentratissime, giochiamo contro una squadra molto forte e questo è sicuramente una grande stimolo. Sarà una partita sentitissima anche dal pubblico e sono felice di sapere che ci sarà un nutrito gruppo di nostri tifosi a seguirci sono sicura che sapranno darci la giusta carica!"

Per chi non potrà seguire la squadra l'appuntamento è alle 20.30 sui canali social di Crema