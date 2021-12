Serie A2 Femminile, il Sanga Milano impegnato nella lunga trasferta di Udine

Trasferta lunga contro un avversario temibile: questo il programma de Il Ponte Casa D'Aste Sanga Milano che sabato 11 dicembre sarà impegnato in quel di Udine contro la Women Apu. Partita attesa sia per il valore delle formazioni in campo, sia per i risvolti che può avere per la classifica. Una vittoria del Sanga, infatti, riaprirebbe ufficialmente la corsa al quarto posto, competizione a cui si iscriverebbero, oltre alla stessa Udine, San Giorgio e Alpo.

Le friulane arrivano dall'impegno infrasettimanale in cui hanno sconfitto nettamente Torino. La compagine udinese si sta confermando ad alti livelli in questa stagione potendo contare sul trio Blasigh-Missanelli- Turel che è in grado di garantire oltre trenta punti a partita.

Arianna Beretta presentando il match parte dall'ultima partita casalinga delle Orange: "Era importante tornare alla vittoria subito per tenere alto il morale, siamo state brave ma ora è gia tempo di affrontare una

squadra forte come Udine. La trasferta lunga sicuramente complica la difficoltà della partita ma dobbiamo comunque arrivare alla palla a due cariche e pronte".

L'ala del Sanga sa dell'importanza del match ma sottolinea che la squadra "dovrà pensare solo alla partita, di gare fondamentali ne avremo tante prima di finire l’andata: dobbiamo affrontarne una alla volta per poi tirare le somme solo alla fine".

Palla a due fissata alle ore 19 di sabato 11 dicembre al PalaBenedetti di Udine, la partita sarà trasmessa sui canali social della squadra di casa.