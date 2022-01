Sanga Milano, si allunga il roster: ecco Milica Popovic

Forze nuove per il Ponte Casa D’Aste GBC Sanga Milano che a partire dalla prossima partita, quella del PalaGiordani il 29 gennaio contro l'AS Vicenza, potrò contare sulle giocate di Milica Popovic, ala-centro serbo-ungherese classe 2002.

La giocatrice dopo aver fatto parte della preparazione estiva con la Passalacqua Ragusa ha poi giocato fino a poco tempo fa nel campionato ungherese nelle fila del Peac-Pecs. In precedenza Popovic ha giocato in Serbia KK Loznica e nel ZKK Ljubovija rientrando nel giro delle nazionali giovanili serbe.

“Sicuramente il tiro è una parte importante del mio gioco - afferma la giocatrice presentandosi al mondo Sanga - e posso giocare sia dentro l’area che fuori, una caratteristica molto importante. Mi piace definirmi una giocatrice all-around”,

“Il mio giocatore preferito - continua Popovic - è Lebron James ma le mie fonti di ispirazione sono Candace Parker e Diana Taurasi”.

“Spero di potere aiutare la squadra a raggiungere gli obiettivi che si è prefissata a inizio stagione. Farò del mio meglio e spero di poter entrare presto nella chimica di squadra così da poter dare il mio

contributo - ha concluso la nuova giocatrice del Sanga - E’ la mia primissima esperienza a Milano e sono molto contenta di essere in una delle città più importanti d’Europa e non vedo l’ora di esplorarla”.

Enrico Crespi, presidente onorario della squadra milanese, dichiara: “Popovic è un giocatrice giovane ma di grandi potenzialità che potrà dare energia e forza al gruppo in vista della seconda parte di Stagione in cui ci auguriamo di riuscire a risalire in classifica proprio come successo nella scorsa stagione”.