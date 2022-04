Sanga Milano, si interrompe la striscia positiva: al PalaGiordani passa Udine

Si interrompe la striscia di vittorie consecutive del Ponte Casa D’Aste che deve cedere nel match casalingo contro Udine al termine di una gara intensa in cui si è rivelato decisivo il primo quarto

Partenza lanciata per le ospiti che aprono il match con un parziale di 9-3 fatto di intensità sui due lati del campo. Le Orange però sono brave a non scomparsi e grazie alle giocate di Zelnyte e Madonna piazzano un contro parziale di 10-0 che vale il vantaggio a metà di frazione. In chiusura del quarto udine continua a trovare canestro continuità mentre il Sanga sembra incepparsi in attacco permettendo alle ospiti di chiudere il periodo sul 18-27.

Nel secondo quarto le milanesi cercano subito di accorciare le distanze ostacolate dalla buona difesa delle friulane. Dopo una fase di stasi è la tripla di Novati su assist di Penz a riportare le Orange sul -4. È proprio Penz a segnare la tripla del 30-31. A segnare il canestro del pareggio ci pensa Zelnyte con un bel movimento in post. Udine reagisce prontamente con un parziale di 5-0 che costringe coach Pinotti al time-out. Negli ultimi sessanta secondi le Orange trovano la via del canestro con Zelnyte e Toffali andando al riposo sul 37-39.

Al rientro in campo partono meglio le ospiti mentre il Sanga sembra litigare con il ferro: Udine vola quindi sul +9. Le Orange si aggrappano quindi alla propria difesa e grazie alle giocate di Toffali e Novati torna sul -2. quando mancano 150 secondi alla fine del terzo quarto. Alcuni decisioni arbitrali discutibili danneggiano le milanesi con le friulane che ne approfittano per tornare sul +6.

L’ultimo quarto vede le difese avere ragione sugli attacchi aiutate da un metro arbitrare ondivago. Il canestro di Mosetti riporta le Udinesi in doppia cifra di vantaggio a cui segue la tripla di Blasigh che chiude il match con le ospiti che si trovano a a gestire 11 punti di vantaggio negli ultimi 120 secondi. Le milanesi ci provano fino alla fine ma la vittoria va alla friulane con il punteggio finale di 61-70.

Franz Pinotti a fine partite dichiara: “Tolto il primo, quarto in cui Udine è stata straordinaria e ha vinto la partita, il match è finito 43 pari. Loro hanno vinto meritatamente ma non posso sorvolare sul cambio di metro arbitrale che è andato a limitarci fortemente quando abbiamo provato ad alzare l’intensità. Sono soddisfatto della squadra abbiamo reagito molto bene, una reazione che in altre gare sarebbe probabilmente valsa la vittoria o comunque un finale di gara diverso.

Il tabellino ufficiale di Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano - Delser W.APU Crich Udine 61 - 70 (18-27, 37-39, 51-57, 61-70)



IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali* 6 (3/8, 0/1), Di Domenico NE, Novati 10 (1/3, 2/4), Guarneri* 9 (2/7 da 2), Beretta 8 (1/3, 2/6), Viviani, Laube, Penz* 10 (2/6, 2/6), Zelnyte* 11 (3/7, 1/5), Rapetti NE, Angelini NE, Madonna* 7 (2/4, 1/5) Allenatore: Pinotti U.



Tiri da 2: 14/39 - Tiri da 3: 8/28 - Tiri Liberi: 9/12 - Rimbalzi: 36 8+28 (Guarneri 7) - Assist: 16 (Beretta 3) - Palle Recuperate: 9 (Penz 3) - Palle Perse: 8 (Toffali 2) - Cinque Falli: Novati



DELSER W.APU CRICH UDINE: Buttazzoni NE, Blasigh* 22 (4/11, 4/7), Molnar* 7 (3/4, 0/2), Braida NE, Turel 12 (3/4, 1/7), Missanelli* 16 (5/9, 0/3), Lizzi 3 (1/3 da 2), Pontoni, Da Pozzo* 8 (2/5, 0/1), Mosetti* 2 (1/5 da 2)

Allenatore: Riga M.

Tiri da 2: 19/45 - Tiri da 3: 5/20 - Tiri Liberi: 17/20 - Rimbalzi: 53 13+40 (Da Pozzo 13) - Assist: 10 (Blasigh 4) - Palle Recuperate: 3 (Blasigh 1) - Palle Perse: 15 (Da Pozzo 4)

Arbitri: Paglialunga M., Guercio D.