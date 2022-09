Sanga Milano, chiuso il ritiro in Valchiavenna

Primo test stagionale per le ragazze del Sanga Milano che, nella giornata di venerdì 2 settembre, hanno affrontato il Costa Masnaga. Ottime sensazioni ed indicazioni importanti per lo staff nonostante i carichi di lavoro delle ultime due settimane.

Coach Franz Pinotti, tracciando un resoconto di questo inizio di preparazione, dichiara:"Ottimo Test, giocare contro una squadra di pari livello, per quello che vale in questo momento di inizio stagione. Partita molto equilibrata. Noi molto stanche per il gran lavoro fisico svolto ma molte note positive".

E ancora: "Loro già in forma essendo molto più giovani. Noi al mattino abbiamo lavorato duramente dunque un test molto positivo per aver giocato subito nel pomeriggio. Chiudiamo la seconda settimana con tanto entusiasmo, consci di star lavorando al meglio. Bene anche l’ultima aggregata al gruppo da ieri Maddy Hatch"

RINNOVATO L'ACCORDO CON LA GBC

Nel frattampo il Sanga annuncia che il marchio GBC elettronica sarà il MAIN SPONSOR della squadra di Serie A2 femminile di Milano anche nella prossima stagione. Da anni a fianco della società GBC elettronica rappresenta una delle aziende che più sostengono il Sanga in tutte le sue attività e i suoi progetti.

Felice del rinnovo della partnership Ercole Monti consigliere delegato del marchio Konelco/GBC dichiara: "Prosegue la nostra conseutudine di sponsorizzare il basket femminile che abbiamo fatto sempre ad alto livello. Quest’anno il Sanga ha attrezzato una squadra che punta all A1. In bocca al lupo a tutta l’equipe"

LA CAMPAGNA ABBONAMENTI

Da segnalare, infine, che ha preso il via la campagna abbonamenti per il prossimo campionato di Serie A2 Femminile di Basket, che comincia sabato 8 ottobre a Udine. La prima partita in casa sarà sabato 15 ottobre alle ore 18.00 al Pala Giordani con Treviso.

"Per questo - si legge in una nota del club orange - vorremmo riempire le tribune di casa a ogni partita, non solo con le nostre preziose Famiglie, gli Amici e gli Sponsor ma anche con tutte le persone che vivono nel Territorio e vogliono condividere con noi, le grandi emozioni che questo meraviglioso sport al femminile è capace di creare".

Questi i costi dei biglietti comprati il giorno della partita al Pala Giordani di Via Cambini, 4 a Milano –

Costo Biglietto Vip Zona Rossa euro 10,00

Costo Biglietto singolo euro 7.00

Costo Biglietto ridotto euro 3.00 (valido dai 4 ai 16 anni compiuti e over 65)

Entrata Gratuita fino a 3 anni compiuti, disabili e un accompagnatore per disabile

ABBONAMENTO

SponsorBCC – Tessera VIP euro 150,00 valida come accesso alla Zona Rossa per tutte le partite casalinghe dell’intera stagione compresi i playoff con in regalo una sopra maglia autografata; –

Tessera SANGA FAMILY euro 100,00 valida per 2 genitori + figli stessa Famiglia – per tutte le partite casalinghe dell’intera stagione esclusi i playoff con in regalo una t-shirt dei 25 anni di MBK; –

Tessera ORANGE euro 70,00 valida per una sola persona – per tutte le partite casalinghe dell’intera stagione esclusi i playoff con in regalo una t-shirt dei 25 anni di MBK;

Per richiedere l’abbonamento scrivere a info@sangabasket.it