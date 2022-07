Primo botto di mercato del Sanga Milano: dal Brixia Brescia arriva Benedetta Bonomi

Il Sanga Milano annuncia in una nota di stampa che Benedetta Bonomi vestirà la casacca orange nella stagione di Serie A2 2022-2023.

L'ala, classe 1997, cresciuta nelle giovanili di Geas Sesto San Giovanni, vanta nel suo palmares numerose presenze nelle nazionali giovanili, con cui ha disputato gli Europei e un Mondiale. La giocatrice milanese arriva dal Brixia Brescia dove, nell'ultima stagione, ha fatto registrare 8 punti di media in 24 minuti di impiego.

"Mi fa molto piacere tornare a giocare nella realtà milanese dopo due anni - dichiara la neo-giocatrice del Sanga - Sono contenta e carica per questa nuova avventura! Mi aspetto una stagione in cui come sempre si abbassa la testa e si lavora per raggiungere un obiettivo comune…vedremo quale sarà!"

Entusiasta del suo arrivo anche coach Franz Pinotti: "L’arrivo di Benedetta allunga le rotazioni del roster mantenendone qualità e intensità. Tiro e Difesa le sue migliori qualità. Aggiungiamo una giocatrice di grande valore a un gruppo solido e ben equilibrato in ogni settore. I tifosi si divertiranno a vederci, e noi a giocare."

Dopo aver confermato il nucleo storico delle scorse stagioni, Bonomi è la prima new entry del Sanga Milano.