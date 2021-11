Il Sanga Milano prepara il Derby: al PalaGiordani è di scena Carugate

Il Ponte Casa D'Aste Sanga Milano torna al PalaGiordani dal quale manca dal 6 novembre, precisamente dal giorno del ko casalingo contro la MEP Pellegrini Alpo Basket 99. Avversaria di giornata è la Blackiron-Rentpoint.it Carugate che in questa stagione ha vinto una sola partita ma che ha già ampiamente dimostrato di poter infastidire chiunque. La riprova la si è avuta nell'ultimo match, quello contro la capolista Castelnuovo Scrivia perso di soli tre punti.

Le ragazze guidate da Coach Luigi Cesari hanno nella lunga Helmi Toulonen la giocatrice più pericolosa, media punti di 18 a partita, ma non sono da sottovalutare la Diotti, 9,4 punti di media per lei, la Baiardo, 7,2 punti a partita e la Canova, anche per lei 7 punti di media per gara.

Ad anticipare i temi del derby provinciale ci ha pensato con una intervista al sito ufficiale del Sanga la guardia, classe 1998, Paola Novati: "Giocare contro squadre come Carugate non è mai semplice, c'è sempre la tipica aria di derby e si sa che i derby hanno quel qualcosa in più!"

E ancora: "Hanno avuto un inizio di stagione impegnativo avendo incontrato squadre come Udine, Crema, Castelnuovo Scrivia, teste di serie ora nel nostro girone.. da qualche partita sono tornate al completo, e direi che con tutto il roster sono una squadra da non sottovalutare, soprattutto ci sarà un gran lavoro da fare Tulonen che sta facendo la differenza".

"Noi - prosegue la orange - ci avviciniamo a questa gara reduci da due sconfitte che hanno fatto un po' male al cuore ma che forse ci hanno permesso di capire bene su cosa dobbiamo continuare a lavorare di più in settimana. In settimana abbiamo fatto un bel test contro Milano Basket Stars che ci ha permesso di mettere in pratica ciò che abbiamo provato lunedì e martedì in palestra e cercare di risollevare un po' gli animi".

"Il gruppo c'è - ha concluso la Novati - siamo unite e la voglia di riscattarci è tanta perché sappiamo che possiamo essere protagoniste. Vi aspettiamo al campo per tifarci!"

Oltre alla partita, si legge in una nota di stampa del club meneghino, i tifosi presenti al PalaGiordani potranno inoltre godere di una breve dimostrazione tennistica tenuta da Martina Colmegna, giocatrice iscritta al circuito WTA di cui ha occupato anche la posizione 416 nella classifica mondiale e che è stata anche numero 1 d'Italia nel doppio.