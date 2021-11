Serie A2 Femminile, il Sanga prepara il derby con Mantova. Pinotti: "Non possiamo permetterci un altro passo falso"

Dopo la prima sconfitta stagionale, patita domenica scorsa al Pala Giordani contro l'Alpo, Il Ponte Casa D'Aste Sanga Milano andrà in trasferta alla ricerca dei due punti. Destinazione di turno è Mantova dove il San Giorgio MantovAgricoltura andrà, a sua volta, a caccia della terza vittoria stagionale in un derby lombardo che si preannuncia caldissimo.

Partita interessante anche per i duelli che proporrà. Sotto le plance si affronteranno le prime due rimbalziste del girone Nord della Serie A2 di Basket femminile. Da un lato l'orange Emese Vida prima in graduatoria con 13,4 rimbalzi per gara in media che si confronterà con l'argentina Llorente che sta garantendo al roster mantovano 11,8 rimbalzi a partita.

Le due atlete, peraltro, in questa fase della stagione hanno la mano caldissima: 14,5 punti di media per Llorente, 14,2 per Vida. Sarà un match importante, ovviamente, anche per la classifica con le orange a caccia della vittoria per rafforzare in primis il quarto posto e soprattutto per provare a tornare sul podio del girone.

Alla vigilia del match il coach del Sanga, Franz Pinotti, ha presentato così il match: "Mantova è una squadra ostica per tutti. Noi sabato scenderemo in campo consapevoli che non possiamo più permetterci un altro passo falso".

E ancora: "Questa settimana abbiamo lavorato ancor più duramente per evitare gli errori di settimana scorsa. Ma è certo che vincerà chi rimarrà concentrato e determinato per tutti e quaranta i minuti".

"Pause ed amnesie - conclude il coach del Sanga - non sono più ammissibili. Llorente e Monica sono due clienti scomode alle quali dovremo saper rispondere sia in difesa che sull'altro lato del campo. Servirà l'aiuto e il sostegno di tutta la squadra". Palla a due alle ore 20.30 di sabato 13 novembre, la partita sarà trasmessa sul canale youtube della società di casa.