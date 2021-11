Il Sanga Milano all'esame della capolista Castelnuovo Scrivia

Sabato impegnativo per il Ponte Casa D'Aste Sanga Milano che sarà impegnato in casa della capolista Castelnuovo Scrivia. Le piemontesi finora hanno fatto percorso netto andando a vincere tutte le sette partite disputate finora. Decisiva in tal senso una difesa solidissima, capace di concedere, di media, meno di 48 punti a partite alle proprie avversarie.

Le ragazze di coach Zara non sono però una sorpresa del campionato. Sin dalla preseason, infatti, si erano presentate tra le più competitive del girone Nord della Serie A2 di basket femminile. Le milanesi dal canto loro, dopo aver ritrovato l'appuntamento con la vittoria nel derby con Carugate, cercheranno due punti importanti per la corsa alla qualificazione alla Coppa Italia.

"Quella che andremo ad affrontare a Castelnuovo è una partita importante per la classifica da una parte, per permetterci di rimanere agganciate alle prime tre, ma in primis per valutare a che punto siamo del lavoro

fatto fino ad ora", spiega Tay Madonna al sito ufficiale del club meneghino.

La guardia orange, che nel match ricoprirà anche il ruolo di ex dell'incontro, ha poi sottolineato che: "Gli aspetti tecnici che caratterizzeranno la gara sono tanti. Castelnuovo può contare su giocatrici importanti come Rulli e Bonasia che sono il motore delle squadra che spesso prende ritmo grazie a loro".

Netto l'intento della guardia brasiliana: "Noi dobbiamo concentrarci e riprendere fiducia in attacco e giocando la nostra pallacanestro con serenità". La partita è in programma sabato 27 novembre al PalaOltrepo, palla a due alle ore 20.30 e sarà trasmessa sul canale youtube della società di casa.