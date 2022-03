Serie A2 femminile, il Sanga Milano presenta Laura Zelnyte

Nuovo arrivo per il Ponte Casa D’Aste Sanga Milano che va arricchire il proprio roster con il talento di Laura Zelnyte, centro Lituano classe 1994 che conosce bene il campionato di Serie A2 avendo giocato in passato con Carugate, Campobasso, Crema e Nico Basket.

Proprio con la squadra toscana Zelnyte ha messo insieme le cifre migliori tenendo una media di 13,3 punti e 8,6 rimbalzi a partita

La giocatrice, che ha già svolto i primi allenamenti con la squadra milanese. Zelnyte aveva iniziato la stagione in Russia nel BC Enisey squadra estremamente ambiziosa ed impegnata nelle competizioni europee.

Si separano, invece, le strade del Sanga e di Milica Popovic, "Il club orange - si legge in una nota di stampa - ringrazia Milica per l’impegno profuso dalla giocatrice in queste settimane augurandole il meglio per il proseguimento della sua carriera".