Sanga Milano, secondo posto al Torneo Città di Desio

Finisce con un secondo posto il torneo di Desio de Il Ponte Casa D'Aste Sanga Milano che dopo aver battuto Broni nella prima partita deve cedere il passo all'Allianz GEAS Sesto San Giovanni in una gara in cui non sono mancati gli spunti interessanti delle orange.

"Una differenza eccessiva che nasce sicuramente dalla loro superiorità tecnica - commenta a fine partita Coach Pinotti - ma figlia del nostro momento di preparazione. E tutto sommato siamo stati in campo per una quindicina di minuti mostrando buone cose sia in attacco che in difesa".

E ancora: "Nessun dramma ci mancherebbe, sono ben alltri i nostri obiettivi ed è a quelli che noi dobbiamo puntare. Il fatto di aver scelto solo squadre di A1 e A2 per la nostra pre season, serve proprio a farci capire quello che ci serve e ad allontanare da noi facili esaltazioni giocando con squadre di categoria inferiore, che non servirebbero a nessuno."

Ora si entra nella parte più intensa di questa preseason con le Orange che già sabato torneranno in campo per il Memorial Pasquini di Crema contro la formazione delle padrone di casa