Sanga Milano, colpo sotto le plance: ecco l'olandese Richelle Van Der Keijl

Il Sanga Milano annuncia un colpo importante per la stagione di Serie A2 2022-2023. Si tratta di Richelle Van Der Keijl, pivot di 196 centimetri. La nuova atleta orange, è proprio il caso di dirlo, è cresciuta in Olanda ed ha proseguito la sua formazione cestistica negli USA dove ha militato in NCAA con Wright State e New Mexico.

Le sue ottime prestazioni hanno attirato l'interesse di diverse squadre europee con cui ha militato tra cui BK Slavia Praga e AO Dafni Agioy Dimitriou in A1 greca. Punto fermo della nazionale olandese la lunga ex Ponzano nell'ultima stagione ha fatto registrare 13,9 punti e 10,1 rimbalzi di media in 29 minuti di impiego.

Entusiasta di intraprendere questa nuova avventura Richelle dichiara: " Ho avuto modo di giocare contro il Sanga nella scorsa stagione e sin da subito mi ha dato l'impressione di essere una squadra forte. Il campionato mi piace e credo che abbiamo tutte le carte in regola per giocare per la vittoria finale e la promozione! Adoro l'Italia e Milano è stupenda."

Felice del suo arrivo anche coach Franz Pinotti che aggiunge: "Al Sanga abbiamo un gruppo di esterne forse tra le più preparate sotto ogni punto di vista. Mancava un riferimento interno che ci permettesse di ampliare le possibilità offensive".

"Richelle - conclude Pinotti - conosce il campionato italiano e questo ne aumenta affidabilità dando esperienza interna a tutto il gruppo squadra. Paradossalmente si apriranno praterie per le scorribande delle esterne. Con lei chiudiamo un reparto lunghe di grande spessore e infinite possibilità tattiche.”