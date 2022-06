Sanga Milano, Stefania Guarneri in Orange per la sesta stagione consecutiva

Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano annunciare in una nota di stampo che Stefania Guarneri vestirà la canotta orange anche nella prossima stagione. "Nel corso degli anni la squadra è andata via via migliorando e i risultati parlano chiaro - dichiara Guarneri alla pagina Facebook ufficiale del Club, ed aggiunge - ora è giunto il momento dell'ulteriore salto, puntiamo in alto!"

La numero 5 del Sanga Milano, nel campionato di Serie A2 appena concluso, ha fatto registrare 8,7 punti e 7,9 rimbalzi di media in 25 minuti di impiego. "Continua quindi a prendere forma - conclude la nota - il roster a disposizione di coach Franz Pinotti che, dopo Madonna, conferma anche il proprio capitano"