Serie A2 Femminile, il Sanga's Tigers Mondo arriva al Mediolanum Forum

Domenica 14 novembre il Sanga’s Tigers Mondo riceverà, in occasione della partita di LBA Maschile tra l’A|X Armani Exchange Milano e la Pallacanestro Reggiana, il saluto del Mediolanum Forum di Assago.

Il Forum, infatti, sarà gioiosamente invaso da oltre 500 rappresentanti del mondo Orange che occuperanno l’intero settore dedicato all’Armani Junior Program.

Al termine del primo tempo della gara della squadra di Coach Ettore Messina il Sanga Milano verrà premiato come vincitore degli AJP Awards. L'ormai popolare premio è un premio riconoscimento destinato a società di spicco tra le affiliate all’Armani Junior Program, progetto a cui il mondo Orange, con i suoi oltre 1000 iscritti divisi tra settore maschile e femminile, minibasket e baskin, partecipa da ben 12 anni.

Oltre all’adesione all’AJP, la collaborazione tra Sanga e Olimpia è poi progredita con il riconoscimento del titolo di Olimpia Academy della società Orange, un progetto di sinergia con il club delle Scarpette Rosse dedicato ala massima valorizzazione l’operato dei settori giovanili.

L’AJP Awards, si legge in una nota di stampa del club meneghino, è un premio "Assegnato per la grande energia e professionalità messe in campo dal Sanga che da sempre unisce iniziative di stampo sociale fondate sul potere inclusivo ed educativo dello sport alla gran voglia di competere ai massimi livelli, arrivando a rappresentare il vertice del movimento della pallacanestro femminile nella città di Milano".

Uno spirito, quello del Sanga’s Tigers, già riconosciuto dalle istituzioni cittadine e regionali attraverso l’assegnazione della Rosa Camuna e dell’Ambrogino D’Oro.

Oltre ad una folta rappresentanza dei settori giovanili del Sanga, sarà presente l’intero gruppo squadra militante nel Girone Nord del campionato di Serie A2 di basket femminile che verrà presentato ufficialmente davanti ai tifosi dell’Olimpia e agli appassionati di pallacanestro della città.