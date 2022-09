Serie A2 femminile, primo scrimmage positivo per la Dimensione Bagno Carugate

Prima uscita stagionale per Dimensione Bagno Carugate, Sabato 3 Settembre in quel di Villasanta, contro la formazione locale che questa stagione disputerà il campionato di serie B lombardo.

Assenti per Carugate Giudice e Marino, nelle file di Villasanta le ex Canova, Bonomi e Fossati e in doppio tesseramento la Under 19 Carmeli.

Per entrambe le formazioni l'obbiettivo era di fare un po' di fiato e smaltire la prima settimana di allenamento, ampie rotazioni per coach Colombo e coach Gualtieri e prime indicazioni specialmente per le nuove arrivate.

Sono stati giocati quattro tempi da 10 minuti con azzeramento del risultato ad ogni quarto, alla fine una sgambata utile per entrambe le formazioni.

I quarti si sono conclusi 11-19 7-30 9-22 17-6, le marcatrici per Carugate sono state Diotti 6, Nespoli 9, Baiardo 15 ( con tre triple ), Cassani 7, Belosevic 19, Faroni 3, Andreone 4, Kozhobashiovska 2, Osmetti, Usuelli 11

Questa settimana altre cinque sessioni di allenamento e due sessioni pesi per Diotti e compagne, mentre Sabato si giocherò ad Albino un altro test match