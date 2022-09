Serie A2 femminile, seconda uscita vincente per la Dimensione Bagno Carugate

Conclusa la seconda settimana di allenamenti, con una amichevole in valle dagli amici di Edelweiss Fassi Albino, team di serie B ma con molte velleità di risalire nella categoria superiore. Questa volta Dimensione Bagno Carugate si presenta al completo, con al debutto anche Federica Giudice proveniente da Umbertide.

Primi due quarti in scioltezza per le ragazze di coach Colombo, con tutte le atlete in campo nei primi 20 minuti, 14-26 in vantaggio nel primo quarto e all'intervallo 32-43, poi le gambe si appesantiscono ed il duro lavoro svolto in settimana si fa sentire. Albino molto aggressiva vola da una parte all'altra del campo e a fine della terza frazione riagguanta il punteggio sul 49-49.

Ultima frazione ancora punto a punto, ci pensano poi due bombe, prima di Baiardo poi di Giudice a chiudere la gara 64-67 per Dimensione Bagno, che non con poca fatica, regola le bergamasche.

Top scorer per Carugate è il nuovo innesto Francesca Cassani, proveniente da Varese, con 16 punti, buona prestazione per lei nei primi due quarti, quasi immarcabile, calata poi come tutte le sue compagne nella ripresa. Bene ancora Belosevic che timbra 15 punti.

Prossima amichevole sabato a Torino, ore 18 aumentando ulteriormente il valore delle avversarie.

A margine del match Carugate ufficializza il nuovo Direttore Sportivo Paolo Ganguzza, già D.S. e coach in passato a Carugate, esperto del basket femminile, che darà il suo contributo nella stagione.

Il tabellino di Edelweiss Albino - Dimensione Bagno Carugate 64-67 ( 32-43 )



Edelweiss Albino: non disponibile

Dimensione Bagno Carugate : Belosevic 15, Usuelli 9, Diotti 4, Osmetti, Cassani 16, Nespoli 1, Kozhobashiovska 2, Baiardo 9, Giudice 9, Marino, Faroni, All. re Alberto Colombo