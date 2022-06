Serie A2 femminile, Susanna Toffali resta al Sanga Milano

Il Sanga Milano, con un post comparso sulla propria pagina Facebook ufficiale, annuncia che Susanna Toffali vestirà la canotta orange anche nella prossima stagione. "L'entusiasmo e la voglia di fare tipici del nostro gruppo - dichiara la giocatrice classe 1998 - ci permettono di alzare l'asticella degli obiettivi ogni anno, non smettendo mai di divertirci" .

La numero 0 del Sanga Milano, da quando lo scorso dicembre è tornata alla corte di Coach Franz Pinotti, ha fatto registrare una statistica di 13,3 punti e 2,8 assist di media in 32 minuti di impiego. La conferma di Susanna Toffali va ad aggiungersi a quelle di Tay Madonna e di Stefania Guarneri annunciate nei giorni scorsi.

Ma le novità in casa Sanga non finiscono qui. In una nota di stampa diffusa nella tarda mattinata dal 14 giugno Il Sanga ha annunciato che Gabriele Pirola sarà il responsabile del settore giovanile nella prossima stagione.

Dopo 11 anni consecutivi a Costa Masnaga, anni in cui ha conquistato una promozione in Serie A2 ed una in Serie A1, vinto una Coppa Italia di A2 e portato le Under 15 sul terzo gradino del podio alle finali nazionali 2022, l’allenatore classe 1975, ha deciso di accettare questa nuova sfida che lo vedrà protagonista sul campo nella doppia veste di formatore e allenatore.

“Ho scelto il Sanga perché è una società molto strutturata, che ha una particolare attenzione per il sociale, in un quartiere multietnico come quello di Via Padova. – dichiara il neo-allenatore orange – Per me lo sport è prima uno strumento educativo per i ragazzi e poi una opportunità di emergere se si hanno particolari doti.”

Coach Pirola guiderà il settore giovanile, occupandosi della crescita delle atlete milanesi già da questa settimana.

“Uno dei motivi che mi ha spinto ad accettare la proposta di Sanga è la disponibilità di impianti. Faremo tante ore di allenamento individuali e di squadra. Ho sempre allenato d’estate e,visto che c’è questa possibilità,lo faremo anche qui. In questi giorni avrò modo di conoscere le ragazze delle diverse annate, per poi programmare al meglio il lavoro e gli obiettivi da raggiungere nella prossima stagione.” prosegue Pirola.

Vista la sua esperienza come formatore, coach Pirola si occuperà della crescita degli allenatori del settore giovanile, in un progetto che vuole valorizzare al meglio i tanti prospetti interessanti presenti nel mondo Sanga.

Entusiasta del suo arrivo anche il fondatore del Sanga Franz Pinotti che dichiara: "Negli ultimi anni abbiamo aumentato sia la quantità delle ragazze iscritte che la qualità. Avevamo però la necessità di un ulteriore salto qualitativo da offrire a tutte le nostre ragazze, passando anche dalla crescita di tutti i tecnici che si occupano soprattutto del passaggio minibasket-basket".

"Sono bastate poche parole con chiari concetti condivisi - sottolinea il capo allenatore delle Orange - per trovarsi subito sulla stessa lunghezza d’onda. Un feeling che nasce da un grande Rispetto reciproco e dalla voglia di lavorare in una grande metropoli come Milano, sfruttandone le grandi potenzialità.”

Proprio su questo concetto coach Pirola ribadisce: "Continuare ad aumentare la quantità e la qualità del settore giovanile è fondamentale. L'obiettivo è far sì che il basket femminile a Milano diventi qualcosa di davvero importante nel tempo; questo si può fare solo promuovendolo in tutta la città come uno degli sport più belli e formativi in assoluto per le bambine e le ragazze."