Serie A2 femminile, il Sanga Milano sfiora l'impresa: Crema vince 63-57

Il Ponte Casa D’Aste non riesce nell’impresa di espugnare la fortezza Crema. Orange che però hanno dato ennesima prova della loro resilienza e della capacità di essere più che competitive al massimo livello della categoria. Orange che quindi chiudono al quarto posto il girone

Coach Franz Pinotti a fine partita dichiara : “Finiamo la regular season al quarto posto ma possiamo dire di essere la squadra che ha dato più filo da torcere a Crema. Speriamo di reincontrarla in semifinale e sarà tutta un’altra musica. Paghiamo le tante palle perse e i loro punti in contropiede".

E ancora: "Loro hanno cavalcato D’Alie, noi abbiamo trovato soluzioni più di squadra, la differenza però l’ha fatta la loro intensità difensiva e quando è così dipende molto dall’arbitraggio. Le 23 palle perse sono frutto della tanta intensità unita al metro arbitrale. Ora testa a Verona che è un’ottima squadra ma speriamo di reincontrare Crema e di riuscire a mettere qualche granello di sabbia nei loro ingranaggi”.

Partenza forte per le milanesi che piazzano al pronti via il 5-0 di parziale ispirato da Penz e Toffali. Arriva subito la risposta delle cremasche grazie ad un’ispirata Melchiori che lancia il vantaggio delle padroni di casa. Il primo quarto a bassissimo punteggio si chiude sul 15-9 per Crema.

Nel secondo quarto sale in cattedra D’Alie che con tre canestri consecutivi porta Crema sul +9. Il Sanga non si disunisce e rimane attaccato al match con Viviani e Toffali che riportano le Orange sul -4. Ingrana nuovamente l’attacco delle Cremasche che guidate dalla solita D’Alie e da Rizzi vanno a chiudere il primo tempo sul 37-26.



Dopo la pausa lunga le difese tornano ad avere ragione degli attacchi e in una frazione dal punteggio bassissimo aumenta il vantaggio delle padroni di casa che chiudono il quarto sul 49-34.

Le ragazze di coach Pinotti ci hanno abituato alla loro resilienza, non fa eccezione questa partita e infatti arriva il tentativo di rimonta del Sanga.

Negli ultimi 5 minuti Zelnyte, Guarneri e Madonna trovano canestri importanti e 2’ dalla fine Penz fa tornare il Sanga sotto di sole 6 lunghezze. Da quel momento però entrambe le squadre perdono la via del canestro; le milanesi, lontane dal bonus, non possono giocarsi la carta del fallo sistematico e questo permette alle padroni di casa di chiudere il match sul punteggio di 63-57.

Il tabellino ufficiale di Basket Team Crema - Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano 63 - 57 (15-9, 37-26, 49-34, 63-57)



BASKET TEAM CREMA: D'alie* 17 (8/19, 0/3), Melchiori* 10 (3/6, 1/6), Nori 3 (1/6 da 2), Conte* 8 (1/4, 2/6), Occhiato NE, Capoferri NE, Caccialanza NE, Parmesani NE, Rizzi 8 (1/1, 2/3), Pappalardo* 8 (4/11, 0/1), Guerrini NE, Vente* 9 (4/10 da 2) Allenatore: Diamanti M.



Tiri da 2: 22/57 - Tiri da 3: 5/19 - Tiri Liberi: 4/7 - Rimbalzi: 43 15+28 (D'alie 12) - Assist: 12 (D'alie 6) - Palle Recuperate: 15 (Melchiori 5) - Palle Perse: 11 (Pappalardo 3)



IL PONTE CASA D'ASTE SANGA MILANO: Toffali* 14 (4/8, 2/3), Novati, Guarneri* 9 (4/7 da 2), Beretta 5 (1/2, 1/3), Viviani 2 (1/1 da 2), Laube NE, Penz* 9 (3/7, 1/2), Zelnyte* 8 (1/4, 2/3), Vacchelli NE, Rapetti NE, Angelini NE, Madonna* 10 (1/5, 2/7) Allenatore: Pinotti U.



Tiri da 2: 15/37 - Tiri da 3: 8/19 - Tiri Liberi: 3/5 - Rimbalzi: 43 7+36 (Zelnyte 10) - Assist: 12 (Madonna 5) - Palle Recuperate: 7 (Guarneri 2) - Palle Perse: 23 (Zelnyte 7)



Arbitri: Antimiani S., Giardini F.