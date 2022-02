Serie A2 femminile, il Sanga Milano supera nettamente la Torino Teen: 55-87 il risultato finale

Vittoria infrasettimanale per Il Ponte Casa d'Aste Sanga Milano che dopo una partenza incerta vince nettamente sul campo del Basket Teen Torino. Finisce con +32 di scarto, 55-87 e con ben cinque orange in doppia cifra.

"Loro, probabilmente per la prima volta in stagione, hanno potuto contare sul roster al completo, con la sola assenza di Giauro che era comunque a disposizione - sottolinea a fine gara Coach Franz Pinotti - Hanno giocato

molto bene soprattutto nel primo quarto dove hanno segnato con grande continuità".

E ancora: "Per noi la differenza l’ha fatta la difesa: se in attacco siamo stati costanti segnando più di 20 punti in ogni frazione, è in difesa che abbiamo svoltato la partita, in particolare nel secondo quarto in cui abbiamo concesso solo 9 punti".

Parlando della singole: "Bella la prova di Popovic top scorer del match; da sottolineare anche la partita di Viviani che si è fatta trovare pronta e di Angelini che ci ha permesso di allungare la rotazione. Sono contento per come abbiamo affrontato questo impegno settimanale ma adesso testa ai prossimi due impegni contro Treviso."

La partita

Partenza lenta per il Ponte Casa D’Aste che fatica a trovare la via del canestro mentre le padroni di casa giocano con leggerezza. Dopo il 9-2 iniziale è Popovic a segnare i canestri che tengono il Sanga a contatto

con la partita che torna in equilibrio con Novati che trova la tripla a fil di sirena che vale 23-21 con cui si va al primo riposo.

Le Orange partono meglio nel secondo quarto trovando con maggiore continuità punti in contropiede; ne nasce un parziale di 11-0 per le milanesi che vanno così a condurre in doppia cifra (38-30) anche se le

due squadre arrivano poi all’intervallo lungo sul 32-41.

Terzo quarto in cui Torino cerca di tornare sotto riuscendo a riportarsi anche sul -5; per il Sanga però rispondono Popovic, Penz e Novati che tengono a distanza le piemontesi. A 180 secondi dalla fine i canestri di Guarneri e Beretta riportano il Ponte Casa D’Aste sul +14 costringendo al time-out la panchina piemontese.

Negli ultimi due minuti le padroni di casa sembrano non riuscire più a resistere e il Sanga ne approfitta ampliando il proprio margine e presentandosi all’inizio dell’ultimo quarto sopra di 21 lunghezze.

L’ultimo quarto non ha molto da aggiungere alla storia della gara se non a fissare il risultato sul 55-87 finale.

Il tabellino ufficiale di Basket Teen Torino-Il Ponte Sanga Milano 55-87

Basket Teen Torino: Jamsa 7, Ferriani ne, Bevolo 11, Giauro ne, Bolognini 2, Salvini 11, Seumo, Iagulli 2, Colli 4, Tortora 8, Isoardi 10.

Il Ponte Sanga Milano : Toffali 11, Novati 12, Guarneri 11, Beretta 12, Viviani 9, Laube ne, Penz 9, Popovic 16, Angelini 4, Madonna 3