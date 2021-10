Serie A2, il Sanga Milano passeggia sulla Teen Basket Torino: 99-42 il finale

Parte alla grande la stagione 2021-2022 della Il Ponte Sanga Milano che, nel match della Palestra Giordani, infligge un pesantissimo scarto di 57 punti alla Teen Basket Torino. La partita di esordio delle arancioni finisce con un netto 99-42 ed i parziali intermedi testimoniano il fatto che praticamente non c'è stata partita.

Partita in sostanziale equilibrio fino al minuto 4:14 della prima frazione, 7-6 il parziale, quando la padrone di casa accelerano con una tripla della Beretta. E' di fatto il momento in cui le ragazze di Pinotti si staccano dalle avversarie e non vengono più raggiunte. La prima frazione finisce sul +15, 22-7 per le arancioni.

Nel secondo quarto Il Ponte piazza altri 27 punti, contro i 17 della Teen Basket Torino e chiude il match. Decisive, in questa fase del gioco, le bombe da tre di Tayara Maria Madonna. La frazione si chiude sul 49-24.

Al ritorno in campo dopo la pausa il Sanga gioco il quarto più intenso della partite ed annichilisce il timido tentativo di reazione della ragazze di Corrado. Le milanesi mettono a segno 29 punti contro i 14 delle torinesi. Il quarto finale è pura amministrazione. Anche se le padrone di casa non rinunciano al tiro mettendo a referto altri 21 punti. Finisce 99-42 e per Torino è davvero una punizione severissima.

Quanto alle prove delle singole da segnalare per il Sanga ben quattro atlete in doppia cifra, Guarnieri e Beretta 16 punti, Novati 15 e Madonna 13. Sotto le plance grande prova di Emese Vida che raccoglie 15 rimbalzi. Per la Teen Torino si salvano la Colli e la Baima, che mettono a rerferto rispettivamente 13 e 12 punti. Ma davvero troppo poco per resistero all'urto delle arancioni.

Il tabellino ufficiale di Il Ponte Sanga Milano-Teen Basket Torino 99-42. Parziali: 22-7; 49-24; 78-38; 99-42

Il Ponte Sanga Milano: Novati 15; Beretta 16; Penz 8; Vida 8; Madonna 13; Di Domenico 6; Guarneri 16; Viviani 9; Laube 2; Vacchelli 0; Rapetti 2; Angelini 4. Allenatore: Pinotti

Teen Basket Torino: Bevolo 6; Giauro 0; Baima 12; Colli 13; Isoardi 6; Kraujunaite ne; Salvini ne; Seumo 3; Iagulli 2; Michelini 0. Allenatore: Corrado