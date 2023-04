Serie A2, l'Urania Milano ferma la corsa della UEB Gesteco Cividale

Avvio a ritmo alto con Potts ed Ebeling a rispondere alle incursioni di Dell’Agnello, 5-4. Due penalità subito per Hill, la seconda discutibile in attacco, danno inerzia a Cividale, Amato e Pullazi sparano due triple che danno il primo sorpasso ai rossoblu, 11-8.

Gara con tiri spesso nei primi secondi dell’azione, apre il fuoco anche Pepper per i friulani, nuova zampata di Pullazi da rimbalzo d’attacco che tiene avanti Urania, 16-15. Continua a far male Dell’Agnello alla difesa milanese, non mollano i Wildcats a referto con la tripla in transizione di Montano, 21-17. In una gara per grandi realizzatori scalda i motori anche Redivo, padroni di casa ancora al comando dopo i guizzi di Valsecchi e Montano, 25-22. La Gesteco trova punti importanti da Battistini, un’improvvisazione di Rota mette la freccia per gli ospiti, 27-29. Sale il vantaggio degli uomini di coach Pillastrini, faticano gli esterni rossoblu contro la versatilità di Mouaha, Milano si aggrappa all’energia di Hill, 33-36.

Amato con un gioco di prestigio tiene a contatto i Wildcats penalizzato anche da qualche fischio dubbio, Ebeling dona nuova linfa ai padroni di casa su entrambi lati del campo, di Ebeling il 2+1 del 41-42. Per palati fini il duello di fine primo tempo tra Potts e Dell’Agnello, terza penalità per l’ala ospite e più 1 Cividale alla pausa lunga, 49-50. Più aggressiva la difesa friulana dopo l’intervallo, non arretrano i Wildcats che rimettono il naso avanti con il botto di Pullazi, 55-52. Un fallo tecnico ad Amato accede la sfida, una fiammata di Redivo dona un nuovo break alla Gesteco, 55-60.

Continua ad imperversare Redivo, così come i falli tecnici ai padroni di casa, Furin da sotto timbra il più 9, 57-66. Con orgoglio Urania cerca di restare a contatto, Hill e Montano suonano la carica, una zampata sulla sirena di Piunti vale il meno 4 alla penultima sirena, 64-68. Tutto il cuore del capitano rossoblu, tripla a referto, prova a spingere alla rimonta Milano, regge il fortino degli uomini di coach Pillastrini che pescano punti anche da Cassese e dall’ennesimo tecnico assegnato ai Wildcats, questa volta a coach Villa, 70-74.

Senza paura Urania si aggrappa al match, Potts ruggisce il sorpasso con una giocata di potenza in post basso, 78-76. Due magie alla Houdini del Principe Montano, con dedica, incendiano l’Allianz Cloud, Cividale tenta l’ultimo assalto con Pepper ma è tardi, Amato ed Hill mettono in ghiaccio il successo milanese, 89-85.

Il tabellino di Urania Milano-Gesteco Cividale 89-85

URANIA MILANO: Montano 18, Potts 16, Amato e Hill 13

GESTECO CIVIDALE: Redivo 20, Dell’Agnello 18, Rota 10