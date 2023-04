Serie A2, Wildcats battuti: al PalaCarnera vince la Apu Udine

Niente da fare ad Udine per Urania che, dopo un buon avvio, cade al PalaCarnera, 102-84. Non bastano ai Wildcats le fiammate di capitan Piunti, Pullazi, Montano ed Amato, i friulani scappano nel secondo quarto trascinati da Esposito, Gentile e Briscoe.

Buon avvio milanese che trova le incursioni di Amato ed Ebeling, 2-6 dopo la fuga del figlio del grande John. Udine cerca con insistenza Pellegrino in area colorata, Urania resta al comanda con la zampata di Pullazi e la prima tripla di Amato, 4-11.

Qualche fallo di troppo per i Wildcats che concedono liberi importanti ai friulani, fiammata di Esposito e Monaldi, Pellegrino impatta a quota 11. Briscoe mette la freccia, funziona l’asse con Esposito che lancia il mini break bianconero, 26-20 alla prima sirena.

Sale anche l’impatto di Gentile, perde fluidità l’attacco rossoblu che si accontenta di tiri dall’arco, il facile appoggio di Pellegrino vale il primo margine in doppia cifra, 30-20. Porosa la difesa degli ospiti che subisce le scorribande di Monaldi e Gentile, Montano prova a tenere in corsa Urania, 36-27.

Affondano sino a meno 15 gli uomini di coach Davide Villa, Old Wild West in controlla alla pausa lunga, 48-34. Copione immutato dopo l’intervallo, vola in transizione Udine con Briscoe, Bertetti dalla distanza timbra il più 21 per i padroni di casa. Impalpabile la reazione rossoblu, spara a salve Potts che mette il primo sigillo della gara dopo 25 minuti, Antonutti per il 62-42.

Con orgoglio capitan Piunti ha una fiammata da 5 punti filati, contropiede di Ebeling per il meno 15, 64-49. Trova fortuna ora dal perimetro Urania ma “dietro” continuano i problemi nel contenere le incursioni di Monaldi e compagni, Amato e Piunti per il meno 10, 73-63.

Wildcats che cercano l’assalto finale con il tandem Montano-Piunti, si arriva sotto la doppia cifra di svantaggio, Amato timbra il meno 7, 77-70. Monaldi con una tripla frontale da un colpo decisivo ai tentativi di rimonta rossoblu, è ancora Gentile a chiudere il match, 89-77.

Il tabellino di APU OLD WILD WEST UDINE – URANIA MILANO 102-84. Progressione : 26-20, 48-34, 71-54

APU OLD WILD WEST UDINE: Gentile 20 punti, Palumbo 2, Antonutti 6, Gaspardo 4, Briscoe 21, Bertetti 3, Fantoma, Dabo ne, Esposito 22, Nobile, Pellegrino 12, Monaldi 12. All. Carlo Finetti.

URANIA MILANO: Potts 3 punti, Piunti 15, Ebeling 9, Valsecchi ne, Hill 10, Amato 15, Montano 16, Marra ne, Pullazi 16, Cavallero ne. All. Davide Villa.