Serie A2 Playoff, l'Urania Milano rimonta e passa a Torino: serie in parità

I Wildcats danno battaglia al Pala Gianni Asti di Torino, resistono all’assalto della Reale Mutua, sigillano il tutto con un quarto periodo d’autore e portano a casa la prima storica vittoria rossoblu nella postseason, 84-87 il finale.

Prova collettiva strepitosa della truppa di coach Davide Villa, Amato top scorer a quota 19, decisivo anche l’impatto di Montano, Hill e Pullazi. Non bastano alla Reale Mutua la buona gara di Zanotti e Jackson.

LA GARA (Fonte Ufficio Stampa Urania Milano) - Non cambiano i temi di gara 1 in avvio, Milano cerca di aprire il campo con le triple dall’arco, Torino insiste con il gioco interno cercando Guariglia, 2-5. Pullazi spinge Urania con un altro siluro, risposta immediata di Zanotti in un match che prova a decollare, 7-8.

Ancora favorevole il responso dal perimetro per i Wildcats, a referto Ebeling, la Reale Mutua insiste con i palloni in vernice sfruttando interessanti mismatch, Jackson pesca il secondo fallo di Potts e lascia a meno 2 i padroni di casa, 9-11. Insistono i milanesi che colpiscono con efficacia in transizione, Amato si mette in moto, bomba e assist al bacio per Pullazi e massimo vantaggio rossoblu, 9-16.

Milano spreca un paio di buone opportunità per allungare, il jolly di Vencato accende il Pala Gianni Asti, 14-18. Si batte al solito in modo gladiatorio capitan Piunti, tripla frontale di Montano per il più 9 rossoblu, 14-23. Finale di quarto favorevole ai piemontesi, Pepe spara il botto dalla distanza che vale il meno 4 alla prima sirena, 19-23.

Prosegue il momento negativo per i Wildcats colpiti da Poser e Jackson, i gialloblu mettono la freccia, 25-23. Reagisce la truppa di coach Villa con Montano, primi squilli anche di Potts con 5 punti filati, 28-31. Ancora a segno il Principe che guida l’attacco rossoblu, l’eroe che non ti aspetta in casa torinese è Taflaj, 6 punti dell’ex Trapani per il meno 1, 33-34. La second unit di coach Ciani produce punti ed intensità, Schina è un fattore su entrambi i lati del campo, Potts ed un missile da distanza irreale di Amato tengono a contatto Urania all’intervallo, 43-41.

Dopo la pausa lunga sale di intensità la sfida, scintille tra Vencato ed Hill che costano un tecnico al centro rossoblu, Milano sempre in corsa, 47-45. Continuano le chiamate dubbie ai danni dei Wildcats, tecnico per proteste a coach Villa e Potts, regali che lanciano la fuga gialloblu, 55-47.

Nervi tesi e tanto orgoglio per gli ospiti che cercano di restare in scia, Amato spara il meno 2, 55-53. Hill è un guerriero in vernice, Milano ha ancora energia e cuore per sparare un altro mini parziale, Montano per il più 3, 58-61.

Amato dirige con maestria, la transizione di Milano è brillante, Pullazi per il più 7, 60-67. Ancora una volta Torino strappa un paio di rimbalzi importanti con Poser, 64-67 alla penultima sirena.

Lotta selvaggia in puro stile playoff su ogni possesso, capitan Piunti piazza la sua zampata dall’arco, Schina carica i tifosi gialloblu, Montano gelido tiene avanti Urania, 73-77.

I Wildcats sprecano il possibile match point, primo ferro da fuori per Amato, la Reale Mutua prova l’ultimo assalto con Zanotti, 78-82. Schina riporta la sfida ad un solo possesso, Hill mette due liberi ma De Vico fa una specie di miracolo da metà campo, 83-84.

Non trema la mano di Potts, Pepe sbaglia volontariamente il libero ma è Montano a strappare il rimbalzo che sigilla la vittoria milanese, 84-87.

Il tabellino di Reale Mutua Torino - Urania Milano 84-87 (19-23, 24-18, 21-26, 20-20)

Reale Mutua Torino: Simone Zanotti 18 (5/11, 1/2), Ronald Jackson 15 (5/8, 1/2), Federico Poser 11 (5/5, 0/0), Niccolo De vico 10 (2/5, 1/3), Matteo Schina 9 (3/5, 1/2), Demario Mayfield 6 (1/4, 0/3), Simone Pepe 6 (0/2, 1/6), Celis Taflaj 6 (2/4, 0/1), Luca Vencato 3 (0/1, 1/1), Edoardo Ruà 0 (0/0, 0/0), Emanuele Beltramino 0 (0/0, 0/0), Gianluca Fea 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 20 / 26 - Rimbalzi: 33 12 + 21 (Simone Zanotti, Simone Pepe 6) - Assist: 19 (Luca Vencato 8)



Urania Milano: Andrea Amato 19 (2/5, 5/11), Matteo Montano 16 (2/3, 3/6), Kyndahl Hill 15 (4/7, 0/1), Rei Pullazi 14 (3/7, 2/3), Giddy Potts 13 (1/4, 3/9), Giorgio Piunti 7 (1/1, 1/2), Michele Ebeling 3 (0/0, 1/3), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/0), Simone Valsecchi 0 (0/0, 0/0), Romeo Ciccarelli 0 (0/0, 0/0), Andrea Marra 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 21 - Rimbalzi: 31 6 + 25 (Kyndahl Hill 9) - Assist: 14 (Andrea Amato 8)