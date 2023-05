Serie A2, i Wildcats scaldano i motori per l'esordio nei playoff

Si accedono i motori dei Wildcats per i playoff del campionato di Serie A2 di basket. Esordio in trasferta per Urania in gara 1 ospite della Reale Mutua Torino, palla a due al Pala Gianni Asti stasera alle 20.30.

Gara dura per Milano che affronta una delle squadre più forti del torneo per la terza volta in stagione, nelle prime due partite tanto equilibrio con finali mozzafiato con successo piemontese all’Allianz e blitz rossoblu a Torino.

Non mancano ovviamente temi tecnici ed emotivi riassunti, come sempre, da coach Davide Villa nella consueta presentazione del match:

“Cominciamo la serie con la Reale Mutua consci della forza del nostro avversario - sottolinea il Coach dell'Urania - ma altrettanto consapevoli che possiamo e vogliamo afferrare una delle due gare in trasferta al Pala Gianni Asti. Sarà una partita complessa contro una squadra profonda e di talento, a cui si è aggiunto un giocatore importante come Zanotti".

E ancora: "Addizione che sarà una vera e propria novità tecnica per noi, dato che non era ancora arrivato a Torino durante le due gare di regular season. Proveremo a sfruttare le nostre caratteristiche migliori, sapendo che la postseason ti obbliga ad alzare ulteriormente il livello di concentrazione ed intensità, come già accaduto in questi giorni in allenamento".

"Ringrazio a questo proposito - conclude Villa - anche i ragazzi che ci hanno aiutato in questi giorni, arrivati per sostituire i nostri magnifici giovani della U19 impegnati nelle finali nazionali di Agropoli”.