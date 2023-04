Serie A2, l'Urania Milano riceve la UEB Cividale all'Allianz Cloud

Torna all’Allianz Cloud l'Urania Milano che affronta la UEB Gesteco Cividale nel quarto turno del Girone Blu della fase ad orologio del Campionato di Serie A2, palla a due domenica 23 alle ore 18.

Sfida dura per i Wildcats contro una squadra tosta e pericolosa, come spiega coach Davide Villa nella consueta analisi pre partita: “Ci aspetta un match pericoloso, contro una squadra che ha dimostrato di meritare l’ottima posizione conquistata nella prima fase".

E ancora: "Cividale ha solidità, forza ed energia, e sa essere molto aggressiva, come ha dimostrato già nella sfida in Friuli. La UEB ha due esterni di grande talento come Pepper e Redivo che sanno produrre punti rapidi, un Rota ispiratissimo in regia e dei lunghi italiani sempre affidabili".

"Toccherà a noi - conclude Villa - salire di tono, tenere botta alla loro intensità difensiva e reagire combattendo, oltre a sfruttare al meglio le nostre qualità e caratteristiche”

Gli fa eco Andrea Marra che racconta le sue chiavi della partita: “Riaffrontiamo una squadra che all’andata ci ha messo in grande difficoltà, dovremmo farci trovare pronti ed essere concentrati per tutti i 40 minuti, entusiasmandoci su ogni buona difesa e su ogni canestro, sono sicuro che l’allianz cloud ci darà una grossa mano da questo punto di vista!”