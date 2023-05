Serie A2 Playoff, l'Urania Milano cede nel finale: la Reale Mutua Torino passa all'Allianz Cloud

La Reale Mutua Torino si riporta avanti nella serie Playoff del campionato di Serie A2 vincendo una vibrante gara 3, 74-82 il finale. Partita dura, a tratti molto ruvida, con la Reale Mutua che interpreta al meglio il metro arbitrale della gara. Mayfield e Jackson, innescati da un ottimo Schina, i protagonisti per gli ospiti, non bastano ai Wildcats la prestazione di grande solidità di Pullazi e Montano (40 punti combinati).

LA PARTITA - Parte forte Torino che innesca Zanotti a centro area, immediata la risposta milanese con il ruggito di Pullazi che accende l’Allianz Cloud, 4-4. Alza il volume anche Potts con una tripla, De Vico rimette la freccia per gli ospiti con la collaborazione di Jackson, 9-10. Gara già di grande intensità, accendono i motori anche Montano e Piunti, del capitano rossoblu l’artigliata del più 4, 16-12. Jackson e Mayfield tengono i piemontesi a contatto con due incursioni, c’è un solo possesso alla prima sirena, 21-18.

Aumenta l’aggressività difensiva dei gialloblu sugli esterni di Urania, coach Ciani schiera tutta la sua front line con il rientrante Guariglia, Mayfield dalla lunetta firma il sorpasso, 26-28. Terza penalità, di cui due discutibili, per Montano fattore che cambia lo scacchiere di coach Villa, sfida ora molto ruvida con tanti contatti, 28-30. Wildcats che sprecano qualche libero di troppo, è assoluta parità alla pausa lunga, 35-35.

Un gioco da 3+1 di Mayfield apre la ripresa e da l’abbrivio al break torinese, 5 punti filati di Jackson sigillano il più 7, 37-44. Brani di zona per Milano che De Vico e compagni leggono con attenzione, c’è il margine in doppia cifra per gli ospiti, 39-49. Montano e Potts provano a ricucire lo strappo, Hill di prepotenza incendia i tifosi rossoblu, 45-49. Sale ulteriormente l’agonismo, Potts spara il 3+1 della parità, nel momento di massima difficoltà Torino si aggrappa al suo capitano De Vico, il quarto fallo di Montano è un colpo duro per i padroni di casa, 49-54. Alza il muro difensivo la Reale Mutua, si batte con infinito orgoglio Urania che è anche sfortunata sull’ultimo possesso del quarto, 53-60.

Cuore infinito dei ragazzi di coach Villa penalizzati anche da qualche chiamata dubbia, Schina approfitta di due falli consecutivi fischiati a Potts per riportare a dieci il vantaggio gialloblu, 58-68. Arriva il quinto fallo di Potts, tecnico dopo le scintille con Pepe, Montano spara due siluri da distanza irreale che infiammano il finale, 69-72. In un finale rovente sono gli ultimi colpi di Mayfield e Jackson a chiudere il match, 74-82.

Il tabellino di Urania Milano - Reale Mutua Torino 74-82 (21-18, 14-17, 18-25, 21-22)



Urania Milano: Rei Pullazi 22 (5/7, 3/6), Matteo Montano 18 (3/6, 3/6), Giddy Potts 16 (0/3, 3/8), Kyndahl Hill 9 (3/6, 0/1), Giorgio Piunti 4 (1/3, 0/5), Andrea Amato 3 (0/0, 1/5), Andrea Marra 2 (1/1, 0/0), Michele Ebeling 0 (0/1, 0/1), Simone Valsecchi 0 (0/0, 0/1), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pezzola 0 (0/0, 0/0), Romeo Ciccarelli 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 18 / 27 - Rimbalzi: 33 10 + 23 (Kyndahl Hill 11) - Assist: 13 (Andrea Amato 5)



Reale Mutua Torino: Demario Mayfield 18 (4/7, 1/3), Ronald Jackson 17 (4/6, 2/4), Matteo Schina 15 (4/6, 1/1), Niccolo De vico 11 (1/3, 2/4), Luca Vencato 7 (3/3, 0/1), Simone Zanotti 6 (2/9, 0/1), Federico Poser 4 (2/6, 0/0), Simone Pepe 2 (0/1, 0/3), Tommaso Guariglia 2 (1/4, 0/1), Edoardo Ruà 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 27 - Rimbalzi: 34 8 + 26 (Simone Zanotti 7) - Assist: 16 (Luca Vencato 7)