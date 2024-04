Serie A2: Urania sfiora la clamorosa rimonta, Rimini vince dopo un overtime

La Wegreenit Urania Milano sfiora la rimonta capolavoro, Rimini spegne il recupero Wildcats solo dopo un overtime, 82-86. Gara che sembra in ghiaccio per i romagnoli dopo il più 25, Amato (top scorer a quota 20) e compagni iniziano da li una rimonta pazzesca forzando il supplementare. E’ Marks con le sue giocate di talento a dare la vittoria agli ospiti nel prolungamento.

LA GARA

Inizia con le marce alte Rimini, Marks e Johnson a referto con triple mortifere, 2-8. Prova a reagire la Wegreenit in difficoltà contro la grande sicurezza degli ospiti, preziosi i liberi di Severini e Lupusor che valgono il meno 3, 7-10. Fiammata rossoblu che prosegue, ancora Lupusor con un bel canestro strappato nel pitturato, Urania spreca due chance per il sorpasso, immediata la punizione a firma Johnson, 9-13. Nuova fuga della Riviera Banca che sfrutta le improvvisazioni di Grande e Tomassini, 11-20. Scivola sino alla doppia cifra di svantaggio la truppa di coach Davide Villa, canestro di Anumba, sono uno squillo di Bonacini ed i liberi di un gelido Montano a tenere i Wildcats a meno 5 alla prima sirena, 17–22. Gara con ritmi ed intensità già da postseason, altro ministrappo biancorosso con Tomassini in evidenza, 19-27. Milano si gode forse il miglior Bonacini della stagione ma non basta per arginare lo strappo dei romagnoli, 21-32.

Lotta con coraggio la Wegreenit che trova punti importanti ancora con Lupusor e Severini, un morbido jumper di Amato vale il meno 9, 34-43. Nuovo strappo di Rimini subito dopo la pausa lunga, Grande impone ritmo ed esegue, l’ex Agrigento fa scappare via gli ospiti, 36-53. Amato e Landi suonano la carica risvegliando l’Allianz Cloud, Milano prova a ruggire un parziale, 41-52. Sale la tensione, tecnico ad Amato, gli uomini di coach Dell’Agnello giocano con pazienza e lucidità, Johnson e Marks per il 43-61. Deraglia la Wegreenit travolta dall’energia di Anumba, i Wildcats affondano sino al meno 20, Beverly dalla linea della carità rallenta la caduta rossoblu, 49-68. Momento shock per i padroni di casa che non trovano energie e risorse, coach Davide Villa ferma la gara dopo l’ennesimo blitz di Grande, 49-74. Cerca di mettere più orgoglio la Wegreenit con Beverly ed Amato che firmano un mini break, Potts dall’angolo mette la tripla del meno 13, 61-74.

Prosegue la rimonta milanese, bomba di Amato, Rimini allenta la presa e Milano ci crede, Amato è on fire, 69-76. Severini si immola su Marks e fa esplodere l’Allianz con il siluro del meno 4, 72-76. I Wildcats arrivano sino al meno 1, non trema la mano di Marks dalla lunetta, ma Amato sbaglia volontariamente un libero e con una magia incarta il pareggio sigillato da Potts, 78-78. C’è tempo per l’ultimo assalto ma Potts mura il tentativo di Tomassini, overtime!. Nel prolungamento ancora battaglia, esce Amato per falli, Rimini strappa il successo con le giocate di Marks, 82-86.

Wegreenit Urania Milano - RivieraBanca Basket Rimini 82-86 (17-22, 19-24, 13-22, 29-10, 4-8)

Wegreenit Urania Milano: Andrea Amato 20 (5/10, 3/11), Giddy Potts 13 (4/4, 1/8), Ion Lupusor 12 (3/3, 1/3), Giovanni Severini 9 (0/0, 2/6), Gerald Beverly 8 (1/4, 0/0), Davide Bonacini 7 (2/3, 1/2), Aristide Landi 5 (0/0, 1/6), Matteo Montano 5 (0/3, 0/4), Giorgio Piunti 3 (0/2, 1/1), Theo Anchisi 0 (0/0, 0/0), Matteo Cavallero 0 (0/0, 0/0), Samuele Solimeno 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 22 / 24 - Rimbalzi: 37 7 + 30 (Giddy Potts 10) - Assist: 21 (Giddy Potts 6)

RivieraBanca Basket Rimini: Derrick Marks 26 (5/9, 1/5), Justin Johnson 15 (4/11, 2/2), Alessandro Grande 11 (2/4, 2/9), Alessandro Simioni 9 (3/7, 1/3), Giovanni Tomassini 9 (1/2, 2/6), Simon Anumba 8 (4/6, 0/1), Francesco Pellegrino 8 (4/6, 0/0), Alessandro Scarponi 0 (0/0, 0/0), Adamu adam Abba 0 (0/0, 0/0), Simone Bonfè 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 37 7 + 30 (Justin Johnson, Alessandro Simioni 9) - Assist: 20 (Alessandro Grande 6)