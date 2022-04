Serie B, per i Legnano Knights vittoria esterna dopo un mese di digiuno

Squadra in casa

Squadra in casa Firenze

Risale al 29/01 l'ultima vittoria esterna dei Knights, ma si vede che la Toscana porta abbastanza bene alla truppa di Eliantonio che allora vinse a Empoli, oggi a Firenze. Nonostante il perdurare dell'assenza di Roveda e le condizioni delicate della caviglia di Leardini, i Knights partono bene nel primo quarto. Marino, Terenzi e Cepic sono i terminali per un attacco che però fa girare bene la palla e sfrutta gli errori, a volte anche banali di Firenze, che si poggia soprattutto sul talento di Castelli per rimanere aggrappata alla gara che dopo 10' è sul 17-25.

Per tutto il secondo periodo, i Knights stazionano sulla doppia cifra di vantaggio ottenuta grazie all'apporto dall'arco di Casini, ma soprattutto alla verve di Solaroli sempre attivo in attacco e con una presenza a rimbalzo molto continua, tanto da portarlo ad una seconda doppia doppia consecutiva dopo quella contro Varese. Firenze faticosamente tiene la scia sempre con Castelli e Marotta, con la gara che a metà tempo va in archivio sul 32-41

L'inizio del terzo periodo è solo per i Dragons: Poltronieri apre un parziale di 5-0 e poi Passoni ne apre e chiude uno di 7-0 che porta Firenze in vantaggio di 5 punti. I Knights frastornati, riprendono il bandolo della matassa e negli ultimi 2' del quarto, segnano con Casini e un libero di Fattori i punti del 51-52.

Nel quarto periodo Firenze è sempre in agguato, ma i Knights non si voltano più indietro e con Marino e Terenzi allungano fino ad un margine di tutta sicurezza che mantengono fino alla sirena finale, ottenendo una vittoria decisiva in chiave playoff.

Una gara in cui Legnano ha sempre avuto il pallino del gioco in mano tranne 6 minuti di follia nel terzo periodo, un ottimo risultato tenendo conto delle risicate rotazioni e della tensione della gara. Un buon preambolo per la sfida di cartello di settimana prossima quando arriverà al PalaBorsani la corazzata di Omegna.

Il tabellino ufficiale di ALL FOOD-ENIC FIRENZE - 3G ELECTRONICS LEGNANO 67-75 (17-25, 15-16, 19-11, 16-23)



All Food-Enic Firenze: Riccardo Castelli 18 (7/8, 1/3), Lorenzo Passoni 13 (2/4, 3/6), Vieri Marotta 12 (2/4, 2/6), Davide Poltroneri 10 (0/5, 3/12), Marco Di Pizzo 9 (3/4, 0/0), Lorenzo Merlo 5 (1/2, 1/1), Valerio Staffieri 0 (0/3, 0/3), Arturo Bononi 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Iannicelli 0 (0/0, 0/0), Leonardo Geppetti 0 (0/0, 0/0), Pietro Forzieri 0 (0/0, 0/0), Gabriele Capecchi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 10 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Riccardo Castelli, Marco Di Pizzo 10) - Assist: 13 (Valerio Staffieri 5)

3G Electronics Legnano: Tommaso Marino 19 (2/5, 5/14), Diego Terenzi 18 (7/9, 0/2), Manuele Solaroli 12 (3/5, 1/2), Juan Marcos Casini 12 (2/2, 1/5), Giovanni Fattori 6 (1/3, 1/1), Giacomo Leardini 4 (1/3, 0/3), Janko Cepic 4 (1/2, 0/3), Leonardo Ferrario 0 (0/0, 0/0), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Edoardo Roveda 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 17 / 22 - Rimbalzi: 38 9 + 29 (Manuele Solaroli 11) - Assist: 10 (Tommaso Marino 4)