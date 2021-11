Serie B, allenamenti a porte chiuse e silenzio stampa per i Legnano Knights

Il 3G Electronics Legnano Basket Knights comunica in una nota di stampa che gli allenamenti della prossima settimana, in programma da oggi, martedì 16 a sabato 20 novembre si svolgeranno a porte chiuse. La decisione del club di Legnano riguarda tanto il Knights Palace di Via Parma, quanto il PalaBorsani di Castellanza.

A spiegare i motivi di questa decisione, con una intervista al sito ufficiale del club, il General Manager Maurizio Basilico: “Dopo la scorsa settimana decisamente burrascosa - spiega il dirigente - abbiamo bisogno di tranquillità; per questo in accordo con il presidente e con lo staff abbiamo deciso di allenarci per una settimana a porte chiuse e in silenzio stampa. Dopo la partita di Vigevano tornerà tutto alla normalità. Ringraziamo già da ora per la comprensione.”