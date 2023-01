Serie B Basket, la Sangiorgese batte Varese e sale al sesto posto

Squadra in casa

Un buon inizio di nuovo anno per la Ltc Group Sangiorgese che si è aggiudicato con merito il derby con la Campus Varese. Ottimo primo tempo da parte dei ragazzi di coach Roncari che con buone percentuali al tiro e costruendo situazioni molto favorevoli in attacco hanno trovato subito un break importante mettendo il match sui binari giusti. Nella seconda parte di gara Varese spinta dai suoi giovani ha provato a rientrare ma i Draghi con esperienza e mestiere sono riusciti a respingere la rimonta degli avversari conquistando due punti fondamentali per la classifica.

Il tabellino di LTC Group Sangiorgese Basket - Campus Varese 84-72 (23-16, 27-16, 16-22, 18-18)

LTC Group Sangiorgese Basket: Matteo Airaghi 15 (1/6, 4/5), Sebastiano Bianchi 12 (3/4, 1/5), Nicolò Bertocco 11 (1/7, 3/5), Daniele Pesenato 10 (5/7, 0/0), Giacomo Bloise 9 (3/5, 1/2), Carlo Cappelletti 8 (1/2, 2/4), Filippo Testa 6 (1/3, 1/5), Francesco Toso 6 (3/3, 0/0), Leonardo Biancotto 4 (2/3, 0/1), Matteo Cassinerio 3 (0/0, 1/4), Lorenzo Mana 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 5 / 10 - Rimbalzi: 40 9 + 31 (Sebastiano Bianchi, Nicolò Bertocco, Daniele Pesenato 8) - Assist: 17 (Carlo Cappelletti 5)

Campus Varese: Wei Zhao 14 (5/7, 0/8), Marco Allegretti 14 (3/4, 2/5), Joseph jonathan Blair 13 (2/4, 2/7), Matteo Tapparo 9 (1/2, 2/4), Giorgio Trentini 7 (2/3, 1/5), N'guessan elisee Assui 6 (1/1, 1/3), Manuel Veronesi 5 (1/4, 1/1), Christian luigi Kouassi 4 (2/4, 0/0), Matteo Macchi 0 (0/0, 0/1), Gianmarco Sorrentino 0 (0/0, 0/1), Riccardo Golino 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 11 / 14 - Rimbalzi: 38 6 + 32 (Marco Allegretti 13) - Assist: 11 (Wei Zhao 4)