I Legnano Knights passano a Varese per 67-79: grande prova di Sebastiano Bianchi

La 3G Electronics Legnano Knights si regala una notta in testa alla classifica del Girone A della Serie B di basket maschile. Battendo per 67-79 la Coelsanus Varese nel derby lombardo, infatti, i ragazzi di Coach Riccardo Eliantonio volano a 14 punti, frutto di 7 vittorie e 2 sconfitte ed affiancano La Patrie Etrusca San Miniato impegnata oggi nel difficile derby contro la USE Computer Gross Empoli.

Protagonista della serata Sebastiano Bianchi che piazza a referto 14 punti ben supportato da Marcos Casini, 17 punti per lui e da un Janko Cepic in grande spolvero.

La partita - Parte forte Varese che nel primo quarto sorprende Legnano e piazza un break di +10, 26-16 il parziale. Nel secondo quarto Eliantonio assesta meglio sul parquet i suoi Knights e grazie al combinato disposto di Bianchi e Casini al tiro e Cepic a dominare sotto le plance recuperano lo svantaggio e vanno addirittura avanti di 8. Il parziale termina 10-28, il tabellone del Campus a fine primo tempo recita Varese 36, Legnano 44.

Al ritorno sul parquet dopo la pausa lunga il match si fa intenso e combattuto. Ne è la riprova il parziale teminato 12-15 con le difese grandissime protagonista del tempino.

Nel quarto finale Varese tenta il tutto per tutto ma Legnano stasera è davvero compatta e difficile da scalfire. La frazione se la aggiudicano di nuovo gli ospiti, 19-20 il parziale che sommato ai dati precedenti determina il finale di 67-79 per la 3G Electronics.

Il tabellino ufficiale di Coelsanus Robur et Fides Varese - 3G Electronics Legnano 67-79. Parziali: 26-16, 10-28, 12-15, 19-20



Coelsanus Robur et Fides Varese: Matteo Maruca 15 (7/8, 0/5), Nicolo Virginio 15 (3/6, 3/5), Matteo Librizzi 9 (3/9, 1/4), Giorgio Trentini 9 (2/3, 1/2), Alessandro Spatti 9 (3/8, 1/2), Andrea Pilotti 5 (1/2, 1/3), Marco Allegretti 5 (2/3, 0/0), Khadim Gaye 0 (0/0, 0/0), Tommaso Somaschini 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Sorrentino 0 (0/0, 0/0), Matteo Macchi 0 (0/0, 0/0), Giovanni Dal ben 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 4 / 9 - Rimbalzi: 40 8 + 32 (Nicolo Virginio, Alessandro Spatti 9) - Assist: 15 (Matteo Librizzi 6)



3G Electronics Legnano Knights: Juan marcos Casini 17 (4/5, 3/5), Diego Terenzi 16 (6/8, 1/8), Sebastiano Bianchi 14 (5/10, 1/2), Janko Cepic 13 (2/5, 2/8), Tommaso Marino 7 (0/3, 2/4), Giacomo Leardini 6 (1/1, 0/2), Manuele Solaroli 4 (2/2, 0/1), Edoardo Roveda 2 (1/3, 0/1), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ferrario 0 (0/0, 0/0), Marco Dell'acqua 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 10 / 16 - Rimbalzi: 33 7 + 26 (Janko Cepic 11) - Assist: 14 (Juan marcos Casini, Tommaso Marino 3)