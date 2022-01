Serie B, colpo della Sangiorgese: ingaggiato Sebastiano Bianchi

Sebastiano Bianchi sarà di nuovo un Drago della Sangiorgese. Lo comunica la società di San Giorgio su Legnano in una nota di stampa dal titolo molto chiaro e ben augurante: "Bentornato al "Gladiatore".

L'ala, classe 1992, si legge ancora nella nota "E' un giocatore esuberante che può attaccare fronte e spalle a canestro, sfruttando la sua ottima tecnica e la sua devastante potenza fisica. Energia allo stato puro, sa mettere in campo una grande intensità, caratteristica che lo contraddistingue sia nella fase offensiva che difensiva".

Nella stessa il club sottolinea i trascorsi di carriera che passano per esperienze importanti in Serie A2 con Omegna, Tortona, Legnano, Milano ed in Serie B in una piazza molto calda come Cento.

Nella stagione in corso Sebastiano Bianchi ha giocato finora con i Legnano Knights dando un apporto molto importante fatto di 145 punti totali, 49% di precisione al tiro suddivisi in 21 punti da tre (27%), 100 punti dal campo (63%) e 24 tiri liberi (56%). Ma le strade si sono divise, in maniera consensuale, poco prima di Natale.

"Si è aperta questa possibilità - spiega Coach Roncari - con il passare dei giorni dopo Natale. Seba si stava allenando con noi fisicamente, dopo aver rescisso il contratto precedente e parlando con lui nei giorni seguenti si è aperto il discorso di un suo ritorno".

"Siamo contenti di poterlo rivedere al PalaBertelli - conclude il tecnico - sia dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista personale. Ci darà sicuramente una grande mano portando esperienza e imprevedibilità"