Serie B, i Legnano Knight cadono a Verbania: Omegna vince 76-68

Seconda sconfitta consecutiva, quarta complessiva in stagione, per la 3G Electronics Legnano Knigts. I ragazzi di coach Riccardo Eliantonio vanno ko al PalaBattisti di Verbania contro la tosta Paffoni Fulgor Omegna, 76-68 il risultato finale, al termine di un match nel quale Legnano combatte punto a punto nei primi due quarti cedendo poi nella seconda parte della grara. Decisiva per la vittoria dei padroni di casa la prova, sontuosa, di Jacopo Balanzoni che mette a referto 30 punti. Per i Knights bella prova di Sebastiano Bianchi che chiude il tabellino ad un passo dalla doppia doppia, 13 punti e 9 rimbalzi.

La partita - Come detto nei primi due quarti il match è molto equilibrato, combattuto punto a punto. Ne sono testimonianza il 16-14 del primo quarto ed il 19-19 del secondo che manda le due formazioni alla pausa lunga sul 35-33.

Nel secondo tempo Omegna da un primo colpo all'acceleratore vincendo il terzo quarto per 23-18. Di fatto è il parziale che decide il match. Nella frazione finale, infatti, la gara resta in equilibrio, ma il distacco di +7 accumulato di fatto non si accorcia mai. Anzi nelle battute finale si allunga fino a +8 con il quale termina la partita. Il risultato finale è di 76-68.

Con questa sconfitta i Knights Legnano scivolano al quarto posto della graduatoria a -6 dalla capolista La Patrie Etrusca San Miniato. La Paffoni Fulgor Omegna, di contro, si stacca in classifica proprio dai Knights e si piazza al secondo posto in condominio con la Elachem Vigevano.

Il tabellino ufficiale di Paffoni Fulgor Omegna-3G Electronics Legnano 76-68. Parziali: 16-14, 19-19, 23-18, 18-17

Paffoni Fulgor Omegna: Jacopo Balanzoni 30 (13/18, 0/0), Matteo Santucci 17 (6/7, 1/5), Franko Bushati 14 (5/7, 0/5), Duilio Birindelli 5 (1/3, 1/2), Marco Planezio 4 (2/6, 0/3), Andrea Piazza 4 (1/4, 0/5), Balsa Jokic 2 (1/1, 0/0), Matteo Neri 0 (0/0, 0/0), Mauro Marchioli 0 (0/0, 0/0), Danilo Spadoni 0 (0/0, 0/0), Vincenzo Taddeo 0 (0/0, 0/0), Lazar Vujic 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 12 / 14 - Rimbalzi: 39 8 + 31 (Jacopo Balanzoni 16) - Assist: 20 (Franko Bushati 7)



3G Electronics Legnano: Tommaso Marino 20 (4/4, 3/5), Diego Terenzi 14 (5/5, 0/7), Sebastiano Bianchi 13 (4/9, 0/4), Juan marcos Casini 10 (1/2, 2/4), Giacomo Leardini 7 (3/7, 0/2), Edoardo Roveda 3 (0/1, 1/3), Janko Cepic 1 (0/2, 0/3), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0), Matteo Bassani 0 (0/0, 0/0), Leonardo Ferrario 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 16 / 22 - Rimbalzi: 30 4 + 26 (Sebastiano Bianchi 9) - Assist: 7 (Tommaso Marino 3)