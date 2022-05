Legnano Knights, vittoria sulla LRB e quarto posto finale in classifica

Il Pala958 di Corneliano d'Alba ospita l’ultima giornata della Regular Season del Girone A della Serie B dove si scontrano la S.Bernardo Langhe Roero ed i Knights Legnano; entrambe con in tasca un biglietto per la post season. Vince Legnano 67-71 al termine di una gara intensa, combattuta ed a tratti spettacolari.

La partita - Gli Knights provano subito a scappare con il 4-8 firmato da Cepic. Langhe Roero non ci sta e accorcia con Danna (8-9). L’elastico riprende con gli ospiti a portarsi sul 10-14 e Perez a ricucire subito sparando la tripla del -1 (13-14). Il finale di frazione, tuttavia, ha di nuovo tinte biancorosse col bombardamento dai 6,75 m che vale il 17-25 dopo dieci minuti.

I lombardi provano a rimpinguare il proprio bottino e scappano fino al +12: 20-32 a opera di Cepic. Non si abbattono i piemontesi che alzano il volume in difesa e in attacco riprendono fiducia. Palla recuperata, e Cravero vola a schiacciare accendendo il pubblico: 26-32.

Poi, il testimone passa ad Antonietti che fa male agli avversari dal perimetro, ma anche segnando quasi da sotto il tabellone: 31-35. Altro errore di Legnano, e gran lotta a rimbalzo, in cui i locali la spuntano di squadra. Sul ribaltamento di fronte Cravero segna il 33-35 che fa saltare in piedi il Pala 958: 33-35 e time-out Knights. Danna segna nonostante il fallo e alla pausa è parità: 35-35.

LRB riparte forte e con Antonietti e Cravero si porta sul 43-36. Ad Antonietti, però, viene fischiato il quarto fallo e deve sedersi in panchina. Gli Knights ne approfittano subito e risalgono a -2 ed è sospensione Jacomuzzi (47-45). Danna sui 24” inventa il +4, ma di lì a poco Bianchi (neo-acquisto arrivato da Biella, A2) sorpassa: 49-50. Non si scompongono i padroni di casa e con Cravero trovano ancora il perfetto equilibrio al trentesimo: 52-52.

Bianchi spara di nuovo da tre, ma Fowler sfrutta con sapienza i blocchi e scrive 58-55. Casini segna oltre i 6,75 m e subisce fallo (quinto per Antonietti, miglior marcatore di serata con 15 fino a quel momento): nuovo vantaggio lombardo 58-59. Terenzi prosegue la striscia e a cinque minuti dalla fine è 58-62.

Cravero è concreto a rimbalzo in attacco (61-62), tuttavia due triple di Terenzi sembrano indirizzare definitivamente il match (63-68). Non si arrende Perez che trova quattro punti di fila per il 67-68 con 40 secondi da giocare. Terenzi questa volta tira, ma non prende neppure il ferro. LRB non va a segno e deve fare fallo sistematico. Lo stesso Terenzi dalla lunetta scrive 67-70 con 6 secondi rimasti. Lo staff ospite chiede di fare fallo, ma il fischio non arriva, vince Legnano (67-71).

Il tabellino di S.Bernardo-Abet Langhe Roero - 3G Electronics Legnano 67-71 (17-25, 18-10, 17-17, 15-19)



S.Bernardo-Abet Langhe Roero: Francesco Cravero 15 (7/8, 0/0), Luca Antonietti 15 (5/9, 1/4), Daniel Alexander perez 13 (4/10, 1/3), Andrea Danna 11 (5/5, 0/2), Nicolò Castellino 5 (2/5, 0/1), Marco Prunotto 4 (2/5, 0/0), Luca Fowler 4 (2/3, 0/2), Luca Cortese 0 (0/0, 0/2), Alessandro Cagliero 0 (0/0, 0/0), Giancarlo Favali 0 (0/0, 0/0), Alessio Ferracaku 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Toppino 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 7 / 11 - Rimbalzi: 37 4 + 33 (Daniel Alexander perez 10) - Assist: 7 (Andrea Danna 3)



3G Electronics Legnano: Diego Terenzi 17 (1/1, 4/9), Giacomo Leardini 15 (3/3, 3/8), Janko Cepic 12 (4/5, 0/2), Tommaso Marino 10 (2/2, 1/6), Juan marcos Casini 7 (0/0, 2/6), Tommaso Bianchi 6 (0/1, 2/5), Giovanni Fattori 3 (0/3, 1/5), Matteo Bassani 1 (0/0, 0/0), Manuele Solaroli 0 (0/2, 0/2), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 12 / 17 - Rimbalzi: 30 6 + 24 (Giovanni Fattori 8) - Assist: 12 (Tommaso Marino 6)