Serie B, per i Legnano Knights scattano i Playoff contro Bergamo

Ci siamo! È tempo di playoff. Il primo atto del confronto tra Legnano e Bergamo avrà luogo al Knights Palace, in via Parma, un possibile punto a favore della squadra di Riccardo Eliantonio, anche e soprattutto per la conoscenza del parquet e dei canestri protagonisti degli allenamenti in settimana.

Bergamo ha conquistato il quinto posto nel Girone B e ha una striscia aperta, con la quale ha concluso la regular season, di 3 vittorie consecutive, rispettivamente con Mestre, Jesolo e Cremona.

Il quintetto scelto da coach Devis Cagnardi non dovrebbe subire modifiche, rispetto alle ultime uscite. La scelta tra guardie ed esterni è molto ampia, con Savoldelli e Simoncelli a gestire i possessi, senza rinunciare a colpire le difese avversarie.

Tanta esperienza per Alex Simoncelli, che ha iniziato la stagione con la maglia di Pavia, salvo poi cambiare girone e andare a rinforzare la WithU. Savoldelli è un giocatore dinamico, che viaggia in doppia cifra realizzativa e che assicura il suo apporto in termini di assist. Le percentuali al tiro sono buone ed è un elemento che si dimostra molto efficace quando conclude all’interno dell’area, con oltre il 55%.

Guglielmo Sodero e Ferdi Bedini vengono impiegati da esterni. Hanno fisico e prestanza atletica, con Sodero che segna quasi 14,5 punti a partita e che rappresenta il terminale offensivo principale. Bedini sta crescendo costantemente e avrà la possibilità di mettersi alla prova in questa post season, per dare il suo apporto sul parquet.

È un giocatore di sostanza, che non mette nero su bianco grandi statistiche, ma che si è dimostrato in grado di fare la cosa giusta al momento giusto in diverse occasioni.

Come lungo, Giacomo Dell’Agnello. Elemento di esperienza, potrà contare sull’apporto di Ihedioha, che rientra dopo un periodo tutt’altro che esaltante a livello di forma fisica. Bergamo non ha giocatori dal fisico imponente nel pitturato, ma questi due giocatori hanno fatto vedere cose egregie nel corso della stagione regolare, andando a farla da padroni contro avversari più imponenti.

Oltre a Ihedioha, vecchia conoscenza del Legnano Basket, dalla panchina l’elemento che assicura tanti minuti di ossigeno agli esterni è senza dubbio Nicolò Isotta, impiegato in media una ventina di minuti a partita con quasi 10 punti ad apparizione.

A dare il loro contributo, anche i giovani provenienti dalla BluOrobica, in particolar modo Cagliani, Rota, Manenti, Dembelé e Piccinni. Appuntamento domenica 15 maggio, al Palazzetto di Via Parma, con palla a due alle ore 17.



IL PROGRAMMA DELLA SERIE