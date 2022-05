Bergamo risorge, batte i Legnano Knights 63-55 e porta la serie a Gara 4

Gara3 del Playoff della Serie B è al tempo stesso l’ultima spiaggia per Bergamo ed una possibile festa per Legnano. Ma il parquet di Bergamo, non certo dei più facili unito alla consapevolezza di giocarsi il destino della stagione è nella testa di entrambe le squadre. E si vede. Ne esce fuori una gara maschia, spigolosa, non spettacolare che alla fine premia i padroni di casa, 63-55 il finale, che con questa vittoria riaprono la serie ora sul 2-1 per Legnano.

La partita - La partenza è intrisa di tensione e le percentuali sono veramente basse. Dopo i primi 5’ minuti il punteggio è solo di 6-5 con Bergamo che distribuisce le realizzazioni, mentre Legnano trova punti da Solaroli e Marino.

Il proseguo del quarto non è troppo dissimile, con Bergamo sempre avanti nel punteggio fino al +7, ma che riesce poi a chiudere sul 14-10

Nel secondo periodo la WithU si scioglie più dei Knights e soprattutto con Dell’Agnello arriva anche al vantaggio di 10 punti sul 26-16.

Legnano sembra assente per i troppi errori ma, quando la partita sembra ormai indirizzata, la 3G costruisce un parziale di 10-2 che la riporta in partita, anche se negli ultimi possessi sono favorevoli a Bergamo che chiude a metà gara sul 32-26.

L’inizio del terzo periodo vede in campo solo Bergamo che in 5’ riesce a tornare sul +10 del 41-31 con i punti dell’ex Ihedioha e di Savoldelli, costringendo Eliantonio a fermare la gara e parlarci un attimo su.

Al rientro in campo i Knights con Leardini, Cepic, Casini e Bianchi arrivano al -1 del 48-47, che il finale del terzo periodo.

Si affacciano poi al vantaggio con il canestro da sotto di Solaroli, ma il successivo tiro da tre di Simoncelli, riporta avanti Bergamo che non mollerà mai il comando, anche se i Knights più volte arrivano al -1.

Il finale condizionato dai liberi e dal fallo sistematico allarga il gap con la partita che finisce 63-55 per i padroni di casa. Un giorno e mezzo per recuperare e domenica sarà già Gara4, sempre a Bergamo alle 18.00

Il tabellino di WITHU BERGAMO - 3G ELECTRONICS LEGNANO 63-55 (14-10, 18-16, 16-21, 15-8)



WithU Bergamo: Giacomo Dell'Agnello 15 (7/12, 0/0), Nicola Savoldelli 14 (5/9, 0/4), Francesco Ikechukwu Ihedioha 11 (5/9, 0/1), Alexander Simoncelli 10 (2/3, 2/12), Guglielmo Sodero 7 (1/3, 1/6), Matteo Cagliani 4 (2/3, 0/1), Ferdi Bedini 2 (1/2, 0/0), Nicolo Isotta 0 (0/2, 0/0), Riccardo Rota 0 (0/0, 0/0), Riccardo Piccinni 0 (0/0, 0/0), Luca Manenti 0 (0/0, 0/0), Mattia De Martin 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 8 / 12 - Rimbalzi: 37 10 + 27 (Giacomo Dell'agnello 13) - Assist: 15 (Nicola Savoldelli 5)

3G Electronics Legnano: Tommaso Bianchi 12 (3/5, 2/5), Giacomo Leardini 9 (3/4, 0/1), Manuele Solaroli 9 (4/8, 0/2), Juan Marcos Casini 8 (1/1, 1/3), Janko Cepic 6 (2/9, 0/3), Tommaso Marino 5 (2/5, 0/8), Giovanni Fattori 4 (2/3, 0/0), Diego Terenzi 2 (0/4, 0/6), Alessandro Ferrario 0 (0/0, 0/0), Paolo Pisoni 0 (0/0, 0/0)



Tiri liberi: 12 / 14 - Rimbalzi: 41 11 + 30 (Janko Cepic 9) - Assist: 7 (Tommaso Marino 4)