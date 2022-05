Legnano Knights, vittoria o fine della stagione: non ci sono alternative

È un po’ come se si ripartisse dallo 0-0. Legnano e Bergamo si giocano il passaggio del turno in gara-5, al PalaBorsani di Castellanza, il luogo dove in gara-2 si è verificato un finale piuttosto thriller che ha generato mille emozioni condensate in un minuto. Canestro valido, anzi no, tutto da annullare. L’esatto momento che ha consegnato la seconda gara della serie a Legnano e che ha obbligato Bergamo a reagire in modo convinto una volta tornata sul parquet amico.

Ora la serie è sul 2-2, con le ultime due contese che hanno premiato la squadra di Devis Cagnardi, guidata dalle prove di Giacomo Dell’Agnello. È vero, sarebbe riduttivo attribuire tutti i meriti a lui, perché un solo giocatore non vince le partite, tanto meno una serie di playoff.

C’è da dire, però, che la sua costanza risulta quanto meno impressionante. Un apporto di punti e rimbalzi che gli consentono di viaggiare quasi in doppia-doppia, con 15 punti e 8,5 rimbalzi a partita, con 25,5 di valutazione media nei 4 match disputati. Ha alzato le sue medie in modo sensibile e la difesa di Legnano continua ad avere problemi con il suo contenimento.

I Knights hanno risollevato la testa con le conclusioni da 3 punti, per lo meno con le percentuali, ma continuano ad evidenziare alcune problematiche che rischiano di mettere a repentaglio la serie. La continuità sui 40 minuti deve subire un’aggiustata, la solidità difensiva necessita di un miglioramento e nei momenti cruciali non devono peccare di lucidità.

Il compito non è semplice, né per Legnano né per Bergamo, perché quando ti giochi tutto subentrano tanti fattori e dominarli tutti risulta una sorta di impresa. Non bisogna nemmeno pensare a quello che sarà, perché al turno successivo c’è Cividale, un’avversaria che ha dimostrato di saper dominare il Girone B in lungo e in largo, con 26 vittorie e 4 sconfitte.



La verità è che sia a Legnano che a Bergamo servirà l’apporto di tutti, in base a ciò che il campo chiederà. Quando si arriva a gara-5 si conosce bene l’avversario, ma le energie cominciano a scarseggiare. Sarà dunque importante, come già detto per Legnano, conservare la giusta lucidità per affondare il colpo quando ci si avvicina alla sirena.

Limitare le palle perse, insieme alle forzature, e favorire la circolazione della palla, alla ricerca della soluzione migliore. Appuntamento mercoledì 25 maggio, con palla a due alle ore 20:00, al PalaBorsani di Castellanza.



PROGRAMMA DELLA SERIE



Gara1 - Legnano - Bergamo 76-71

Gara2 - Legnano - Bergamo 77-76

Gara3 - Bergamo - Legnano 63-55

Gara4 - Bergamo - Legnano 76-74

Gara5 - Mercoledì 25/05/2022 - ore 20.00 - PalaBorsani - Castellanza